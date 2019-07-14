Missa de sétimo dia em homenagem a João Gilberto é celebrada no Rio

O cantor e compositor João Gilberto, o pai da bossa nova Crédito: Reprodução/Instagram

A missa de sétimo dia em homenagem a João Gilberto foi celebrada neste sábado (13) pelo padre Omar Raposo na Igreja de São José, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. O cantor, compositor e músico, conhecido como pai da Bossa Nova, morreu no último sábado (6) aos 88 anos.

As filhas Bebel Gilberto e Luiza Carolina estavam presentes na celebração, assim como demais parentes e amigos, além dos cantores Moraes Moreira e Marisa Monte, que também homenagearam o artista.

HOMENAGEM

O corpo de João Gilberto foi enterrado na última segunda-feira (8) no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, região metropolitana do Rio, onde a família tem um jazigo. Antes, ele foi velado no Teatro Municipal, no centro do Rio, onde foram realizadas diversas homenagens.

