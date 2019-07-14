Missa de sétimo dia em homenagem a João Gilberto é celebrada no Rio

A missa de sétimo dia em homenagem a João Gilberto foi celebrada neste sábado (13) pelo padre Omar Raposo na Igreja de São José, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. O cantor, compositor e músico, conhecido como pai da Bossa Nova, morreu no último sábado (6) aos 88 anos.
As filhas Bebel Gilberto e Luiza Carolina estavam presentes na celebração, assim como demais parentes e amigos, além dos cantores Moraes Moreira e Marisa Monte, que também homenagearam o artista.
HOMENAGEM
O corpo de João Gilberto foi enterrado na última segunda-feira (8) no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, região metropolitana do Rio, onde a família tem um jazigo. Antes, ele foi velado no Teatro Municipal, no centro do Rio, onde foram realizadas diversas homenagens.
Durante o velório, o público entoou trechos da música Chega de Saudade, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que tem interpretação ovacionada na voz de João Gilberto. “Foi a coisa mais linda do mundo. Muito mais do que eu esperava. Só isso que eu tenho a dizer. Ele merece. Viva João, viva!”, disse Bebel Gilberto na saída.