Nas redes sociais

Ministro de Lula usa imagem de atendimento a Bolsonaro em Natal para exaltar Samu

Alexandre Padilha divulgou serviço criado durante governo petista em 2003 e utilizado pelo ex-presidente após passar mal no Rio Grande do Norte

2 min de leitura min de leitura

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), utilizou a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesta sexta-feira (11) para exaltar o programa, implantado em 2003, no primeiro mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o SAMU 192! Atendimento de urgência para salvar vidas de norte a sul. Criado pelo presidente Lula, para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido! Viva o SUS!", escreveu Padilha na publicação no X (antigo Twitter).

Todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o SAMU 192! Atendimento de urgência para salvar vidas de norte a sul. Criado pelo presidente @LulaOficial, para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido! Viva o SUS! pic.twitter.com/yxfA2aQm4r — Alexandre Padilha (@padilhando) April 11, 2025

Bolsonaro passou mal durante uma viagem ao Rio Grande do Norte, onde participava de um ato político na cidade de Santa Cruz. Ele sentiu dores decorrentes de sequelas da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante a candidatura à Presidência em 2018 e precisou ser atendido com urgência no local.

Em seguida, o ex-presidente foi caminhando até a ambulância, que o levou até o estádio da cidade, o Iberezão. De lá, um helicóptero levou Bolsonaro para o Hospital Rio Grande, de Natal.

O médico Antônio Luiz Macedo, que atende o ex-presidente, mas não está na capital potiguar, explicou que Bolsonaro passou por um procedimento no estômago que, por enquanto, é clínico A opção por uma cirurgia, no entanto, não está totalmente descartada, segundo o médico.

Macedo explicou que, como o quadro de Bolsonaro não é grave, os procedimentos aplicados pelo Hospital Rio Grande, em Natal, são suficientes. O ex-presidente é tratado com antibióticos e está recebendo cuidados de hidratação, controle da pressão e remoção de líquido do estômago por meio de uma sonda. Antônio Macedo avalia que as dores sentidas por Jair Bolsonaro podem ter sido causadas por alimentos mal mastigados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta