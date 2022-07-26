Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministro da Defesa diz respeitar carta pela democracia
Evento interamericano

Ministro da Defesa diz respeitar carta pela democracia

Em meio a ataque às urnas feito por Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira faz  declaração durante abertura da XV Conferência de Ministros de Defesa das Américas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2022 às 12:03

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 12:03

  • Cézar Feitoza

BRASÍLIA - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, afirmou nesta terça-feira (26) que respeita a Carta Democrática Interamericana e seus princípios.
O documento citado por Nogueira diz que "os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la".
A declaração foi feita em discurso de abertura da XV Conferência de Ministros de Defesa das Américas, em Brasília, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém seguidos ataques ao Judiciário, aponta mentiras em série sobre o sistema eleitoral e faz ameaças golpistas.
Ministro Paulo Sergio Nogueira
Paulo Sergio Nogueira saiu em defesa da "soberania de cada Estado e ordenamento jurídico de cada país" Crédito: Roque de Sá / Agência Senado
O Brasil preside o evento interamericano. "Da parte do Brasil, manifesto respeito à carta da Organização dos Estados Americano, OEA, e a Carta Democrática Interamericana e seus valores, princípios e mecanismos."
No evento, o ministro da Defesa ainda disse que apoia as diretrizes da conferência, com foco na "cooperação e integração entre os Estados membros" e na defesa da "soberania de cada Estado e ordenamento jurídico de cada país".
A conferência ocorre nesta semana após quatro anos sem o evento de forma presencial. Na quinta-feira (28), representantes dos 34 países que participam do evento vão assinar a Declaração de Brasília, uma espécie de manifesto dos ministros de Defesa.
O documento tratará sobre ciberdefesa, fortalecimento da participação de mulheres nas Forças Armadas e o papel da Defesa frente a fluxos migratórios.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, participa do encontro. Em discurso, ele defendeu que as Forças Armadas dos países da América devem estar sob "firme controle civil".
"Uma dissuasão confiável exige forças militares e de segurança que estejam prontas, capazes e sob firme controle civil. E exige que os Ministérios de Defesa atendam seus cidadãos de forma transparente e sem corrupção."
"Nossos países não estão apenas unidos pela geografia. Também nos aproximamos por nossos interesses e valores comuns --o profundo respeito pelos direitos humanos, o compromisso com o Estado de Direito e a devoção à democracia", completou.

Veja Também

Aras publica vídeo antigo para defender urnas 3 dias após ataques de Bolsonaro

Oposição e Supremo reagem aos ataques de Bolsonaro às urnas

Bolsonaro ataca urnas, STF e TSE em encontro com embaixadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

governo federal Democracia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados