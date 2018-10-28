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Michel Temer diz que governo de transição começa segunda ou terça-feira

Ele estava acompanhando do ministro de Ciência e Tecnologia e presidente do PSD, Gilberto Kassab
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 13:17

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 13:17

O presidente Michel Temer vota no 2º turno Crédito: Cesar Itiberê/PR
O presidente Michel Temer afirmou que o governo de transição começa na segunda, 29, ou, mais tardar, terça-feira, 30. Temer disse que, em todas as áreas do governo, o processo de transmissão da administração federal já está adiantado e que o futuro presidente e equipe receberão todas as informações ainda nesta semana. Temer falou com a imprensa ao sair do colégio Santa Cruz, na zona Oeste da capital paulista, onde chegou para votar às 8h07. Ele estava acompanhando do ministro de Ciência e Tecnologia e presidente do PSD, Gilberto Kassab.
Sobre o eventual apoio do MDB ao próximo governo, Temer afirmou que o partido ainda não discutiu essa possibilidade. O presidente também comentou os episódios de agressão entre militantes e apoiadores do PSL e do PT. Ele disse apenas que essa é um problema a ser tratado pelo Poder Judiciário e não pelo Executivo.
O presidente disse que espera que a eleição neste domingo transcorra em clima de tranquilidade. Ele embarca ainda nesta manhã de volta a Brasília, onde acompanhará o processo e a revelação do resultado das urnas.

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