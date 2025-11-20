Escolhido

Messias agradece orações e manifestações para indicação ao STF

O chefe da AGU se reuniu com o presidente na manhã desta quarta (20) no Palácio da Alvorada, em Brasília, antes de Lula viajar para agenda em São Paulo. Ele foi indicado para vaga aberta com a saída do ministro Luís Roberto Barroso

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15:05

O ministro da AGU (Advocacia-Geral da União) Jorge Messias agradeceu nesta quinta (20) a indicação do presidente Lula para ocupar uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) e as orações e manifestações de apoio recebidas, e afirmou que retribuirá com "dedicação, integridade e zelo institucional".

"Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional", disse nas redes sociais Messias, que é evangélico.

O chefe da AGU se reuniu com o presidente na manhã desta quarta (20) no Palácio da Alvorada, em Brasília, antes de Lula viajar para agenda em São Paulo. Ele foi indicado para vaga aberta com a saída do ministro Luís Roberto Barroso.

Alvo de resistência do Senado, que preferia a indicação do ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Messias afirmou ainda nas redes sociais que buscará demonstrar aos senadores que possui os "requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado".

"Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado democrático de Direito e com a Justiça brasileira, em especial, com os relevantes deveres e responsabilidades da magistratura nacional", escreveu.

O Advogado-geral da União, Jorge Messias, participa da sessão de abertura do segundo semestre judiciário no STF. em 01/08/2025 Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A decisão de Lula em indicar Messias contraria uma ala importante da corte, composta pelos ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Alcolumbre tinha demonstrado preferência pelo nome de Pacheco, um de seus aliados mais próximos.

Cabe ao Senado aprovar a indicação do presidente para o STF, e para isso é necessário o apoio mínimo de 41 dos 81 senadores, em votação secreta. Integrantes do governo reconhecem que o nome de Messias enfrenta resistências no Senado, mas dizem acreditar que agora, já oficializada a indicação, começarão as conversas individuais com os parlamentares.

O presidente da República também se pronunciou nas redes sociais nesta quarta após a oficialização da indicação e compartilhou uma foto ao lado do aliado. "Faço essa indicação na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública", escreveu.

