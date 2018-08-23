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'Pode ser feriado'

Menino de 5 anos forja bilhete pra não ir à aula em São Paulo

'Senhores paes (sic), amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado: tia Paulinha. É verdade esse bilete (sic)', informava o recado

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 19:51
Gabriel, de 5 anos, tentou trollar a mãe com um suposto recado da professora Crédito: Reprodução | Facebook
Na tentativa de faltar aula em uma escola de São Paulo, o pequeno Gabriel Lucca, de cinco anos, tentou 'trollar' a própria mãe com um bilhete falso se passando pela professora, a 'Tia Paulinha'. Em um pedaço de papel de caderno, o menino disse que não haveria aula porque poderia ser feriado.
"Senhores paes (sic), amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado: tia Paulinha. É verdade esse bilete (sic)", informava o papel.
A mãe, Geovana Santos, se divertiu com o recado e chegou a enviar uma mensagem para a professora para verificar a 'veracidade' do bilhete.
> Com tintas, pincéis e quadros, menino capixaba mudou a própria vida
No WhatsApp, a mãe de Gabriel, Geovana Santos, se divertiu com a professora do filho ao enviar para ela uma foto da mensagem Crédito: Reprodução
No Facebook, a professora compartilhou o bilhete com os internautas. "Quando seu aluno Gabriel Lucca de 5 anos, já leitor e escritor resolve trollar sua mãe Geovana Santos e sua professora... Eita geração das espertas. Ele é demais", disse na rede social.
A postagem viralizou e já possui mais de 1,4 mil compartilhamentos e 2 mil curtidas. 

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