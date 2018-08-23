Menino de 5 anos forja bilhete pra não ir à aula em São Paulo

Na tentativa de faltar aula em uma escola de São Paulo, o pequeno Gabriel Lucca, de cinco anos, tentou 'trollar' a própria mãe com um bilhete falso se passando pela professora, a 'Tia Paulinha'. Em um pedaço de papel de caderno, o menino disse que não haveria aula porque poderia ser feriado.
"Senhores paes (sic), amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado: tia Paulinha. É verdade esse bilete (sic)", informava o papel.
A mãe, Geovana Santos, se divertiu com o recado e chegou a enviar uma mensagem para a professora para verificar a 'veracidade' do bilhete.
No Facebook, a professora compartilhou o bilhete com os internautas. "Quando seu aluno Gabriel Lucca de 5 anos, já leitor e escritor resolve trollar sua mãe Geovana Santos e sua professora... Eita geração das espertas. Ele é demais", disse na rede social.
A postagem viralizou e já possui mais de 1,4 mil compartilhamentos e 2 mil curtidas.