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Ilha do Governador

Menina morre engasgada com chiclete em shopping no Rio de Janeiro

Acidente aconteceu na Ilha do Governador. Ela chegou com vida a hospital, mas não resistiu.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 11:22

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 11:22

Menina morre engasgada com chiclete em shopping no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Google Street View
Uma criança morreu após engasgar com um chiclete na tarde deste domingo (29), em um shopping center na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A menina identificada como Maria Alice, de três anos, estava acompanhada dos avós. De acordo com o Shopping Ilha Plaza, ela foi socorrida por brigadistas, que prestaram o atendimento de emergência e realizaram o procedimento padrão. Eles acompanharam a vítima e sua família ao Hospital Evandro Freire. Maria Alice chegou ainda com vida ao hospital, ficou em observação no CTI, mas não resistiu.

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