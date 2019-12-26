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Sem trenó

De jet ski, grupo de Papais Noéis faz a alegria da criançada em Vitória

Pelo menos 15 amigos se vestiram de bom velhinho e, partindo do Canal de Camburi, foram entregar presentes a bordo de motos aquáticas na quarta-feira (25) de Natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 11:15

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 11:15

O grupo de papai noéis foi formado por 15 amigos e foi saudado pelas crianças e moradores da região de São Pedro Crédito: Reprodução/Instagram
Nos contos natalinos, Papai Noel chega aos lares das pessoas em um trenó puxado por renas, mas para crianças da região de São Pedro, Grande Vitória e Ilha das Caieiras, em Vitória, a quarta-feira (25) de Natal foi especial e diferente. Isso porque um grupo de amigos resolveu se caracterizar com a tradicional roupa vermelha do bom velhinho para depois entregar os presentes  às crianças desses bairros a bordo de motos aquáticas, popularmente conhecido como jet ski.
Ver essa foto no Instagram

Sem palavras pra descrever essa ação que foi um Sucesso! E tudo começou como uma brincadeira entre amigos, virou isso ai! Fomos em 4 bairros e acho que conseguimos alegrar o Natal de muitas crianças! Não imaginávamos que tomaria essa grande proporção. Obrigado a todos que doaram e confiaram na gente! Você acredita que organizamos isso em poucas semanas? Ação Entre Amigos. 15 jets skis e 2 lanchas de apoio ( isso ninguém sabia ) hahahahahahha Obrigado @paiefilhorei @rony.sf @chddalv @villamare_marina @leopadilha10 @rfkg @ilhadascaieiras e os amigos das Marinas que deram todo o apoio e participaram desse lindo gesto! Ano que vem tem mais! #ilhadascaireiras #grandevitoria #grandesaopedro #mar #feliznatal #natal #merrychristmas #villamare

Uma publicação compartilhada por Iury Magesky (@iurymagesky) em

A ideia surgiu de uma brincadeira entre amigos e inicialmente a intenção era apenas se fantasiar e sair para uma volta, mas acabou muito maior do que o planejado, como contou o "Papai Noel" Iury Magesky, um dos idealizadores da ação ao lado do amigo Charles.

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Um dos idealizadores da ação, Iury Magesky se surpreendeu com a repercussão tão positiva Crédito: Arquivo Pessoal
"Sem palavras para descrever essa ação que foi um Sucesso! Tudo começou como uma brincadeira entre amigos, virou isso ai! Fomos em quatro bairros e acho que conseguimos alegrar o Natal de muitas crianças! Não imaginávamos que tomaria essa grande proporção. Obrigado a todos que doaram e confiaram na gente", disse ele na postagem em uma rede social.
Ao todo foram 15 jets participantes e ainda duas lanchas de apoio. Com os presentes também a bordo, o grupo foi se reunindo nas marinas ao longo do Canal de Camburi e partiram em direção à orla de São Pedro. A cada ponto que eles chegavam uma nova festa era feita pelas crianças que aguardavam ansiosamente pelos presentes.
As crianças dos bairros visitados fizeram fila para ver o papai noel e também ganhar presentes Crédito: Arquivo Pessoal
A criançada foi agraciada com caixas de bombom, pipoca e ainda alguns brinquedos. Após o sucesso da brincadeira, os "Papais Noéis aquáticos" prometeram repetir a ação em 2020.

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