De jet ski, grupo de Papais Noéis faz a alegria da criançada em Vitória

Nos contos natalinos, Papai Noel chega aos lares das pessoas em um trenó puxado por renas, mas para crianças da região de São Pedro, Grande Vitória e Ilha das Caieiras, em Vitória, a quarta-feira (25) de Natal foi especial e diferente. Isso porque um grupo de amigos resolveu se caracterizar com a tradicional roupa vermelha do bom velhinho para depois entregar os presentes às crianças desses bairros a bordo de motos aquáticas, popularmente conhecido como jet ski.
A ideia surgiu de uma brincadeira entre amigos e inicialmente a intenção era apenas se fantasiar e sair para uma volta, mas acabou muito maior do que o planejado, como contou o "Papai Noel" Iury Magesky, um dos idealizadores da ação ao lado do amigo Charles.
"Sem palavras para descrever essa ação que foi um Sucesso! Tudo começou como uma brincadeira entre amigos, virou isso ai! Fomos em quatro bairros e acho que conseguimos alegrar o Natal de muitas crianças! Não imaginávamos que tomaria essa grande proporção. Obrigado a todos que doaram e confiaram na gente", disse ele na postagem em uma rede social.
Ao todo foram 15 jets participantes e ainda duas lanchas de apoio. Com os presentes também a bordo, o grupo foi se reunindo nas marinas ao longo do Canal de Camburi e partiram em direção à orla de São Pedro. A cada ponto que eles chegavam uma nova festa era feita pelas crianças que aguardavam ansiosamente pelos presentes.
A criançada foi agraciada com caixas de bombom, pipoca e ainda alguns brinquedos. Após o sucesso da brincadeira, os "Papais Noéis aquáticos" prometeram repetir a ação em 2020.