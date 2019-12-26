De jet ski, grupo de Papais Noéis faz a alegria da criançada em Vitória

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Sem palavras pra descrever essa ação que foi um Sucesso! E tudo começou como uma brincadeira entre amigos, virou isso ai! Fomos em 4 bairros e acho que conseguimos alegrar o Natal de muitas crianças! Não imaginávamos que tomaria essa grande proporção. Obrigado a todos que doaram e confiaram na gente! Você acredita que organizamos isso em poucas semanas? Ação Entre Amigos. 15 jets skis e 2 lanchas de apoio ( isso ninguém sabia ) hahahahahahha Obrigado @paiefilhorei @rony.sf @chddalv @villamare_marina @leopadilha10 @rfkg @ilhadascaieiras e os amigos das Marinas que deram todo o apoio e participaram desse lindo gesto! Ano que vem tem mais! #ilhadascaireiras #grandevitoria #grandesaopedro #mar #feliznatal #natal #merrychristmas #villamare