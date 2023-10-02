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Tragédia

Menina de 3 anos morre após ser picada por escorpião em MS

Maria Fernanda Brito da Silva foi picada em 25 de agosto e morreu na manhã deste domingo (1), após uma parada cardiorrespiratória causada pelo enfraquecimento da musculatura cardíaca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2023 às 18:52

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 18:52

Maria Fernanda Britto da Silva morreu após ser picada por escorpião em Ribas do Rio Pardo
Maria Fernanda Britto da Silva morreu após ser picada por escorpião em Ribas do Rio Pardo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma menina de 3 anos morreu após ser picada por um escorpião em Ribas do Rio Pardo (MS). Maria Fernanda Brito da Silva foi picada em 25 de agosto, levada para um pronto-socorro do município e internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Ela morreu na manhã deste domingo (1), após uma parada cardiorrespiratória causada pelo enfraquecimento da musculatura cardíaca, segundo informações da prefeitura de Ribas do Rio Pardo.
O velório e o enterro da menina ocorreram na manhã desta segunda-feira (2). A escola municipal na qual a menina estudava decretou luto.

Caso semelhante no mesmo município

A morte de Maria Fernanda foi registrada pouco mais de um mês após um menino de 5 anos também ter sido picado por um escorpião no mesmo município, que tem pouco menos de 25 mil habitantes.
Pyetro Gabriel Arguelho também passou uma semana internado em Campo Grande antes de morrer, em 22 de agosto.
Entre janeiro e setembro deste ano, 3.012 casos de picadas de escorpião foram registrados em Mato Grosso do Sul, segundo dado divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde.

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