Menina de 11 anos morre ao cair de oitavo andar de prédio em São Paulo

O caso é investigado pelo 68° DP (Lajeado) Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma menina de 11 anos morreu na noite desta quarta-feira (5) em São Paulo depois de cair do oitavo andar do prédio onde morava. As circunstâncias da morte ainda são investigadas. O caso ocorreu por volta das 18h30 em um condomínio na rua Cruz do Espírito Santo, na região do bairro Lajeado, na zona leste da capital.

A menina foi encontrada pelo porteiro caída próximo à portaria. Ele a reconheceu e avisou a família. A Polícia Militar também foi acionada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu a vítima e a levou à UPA Júlio Tupy, mas ela não resistiu.