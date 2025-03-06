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Bairro Lajeado

Menina de 11 anos morre ao cair de oitavo andar de prédio em São Paulo

As circunstâncias da morte ainda são investigadas; a menina estava em casa com a mãe e a irmã de 15 anos

Publicado em 06 de Março de 2025 às 15:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mar 2025 às 15:04
O caso é investigado pelo 68° DP (Lajeado)
O caso é investigado pelo 68° DP (Lajeado) Crédito: Reprodução/Google Street View
Uma menina de 11 anos morreu na noite desta quarta-feira (5) em São Paulo depois de cair do oitavo andar do prédio onde morava. As circunstâncias da morte ainda são investigadas. O caso ocorreu por volta das 18h30 em um condomínio na rua Cruz do Espírito Santo, na região do bairro Lajeado, na zona leste da capital.
A menina foi encontrada pelo porteiro caída próximo à portaria. Ele a reconheceu e avisou a família. A Polícia Militar também foi acionada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu a vítima e a levou à UPA Júlio Tupy, mas ela não resistiu.
A menina estava em casa com a mãe e a irmã de 15 anos. Uma tia, irmã da mãe, chegou ao local pouco antes da queda. "A polícia vai ouvir testemunhas e aguarda o resultado de laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do caso, que foi registrado como morte suspeita", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O caso é investigado pelo 68° DP (Lajeado).

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