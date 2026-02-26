Home
>
Brasil
>
Mega-Sena sorteia nesta quinta (26) prêmio acumulado em R$ 130 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quinta (26) prêmio acumulado em R$ 130 milhões

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Agência Brasil

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:01

As seis dezenas do concurso 2.977 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Recomendado para você

Dados do Censo Escolar mostram recuo de 0,13% no número de crianças em creche e de 3,79% na pré-escola; é a primeira queda nas matrículas de creche desde 2021, quando houve recuo por causa da pandemia

Matrículas na creche e pré-escola voltam a cair no Brasil em 2025

Variação negativa mais intensa ocorreu no ensino médio, segundo Censo Escolar de 2025; matrículas em tempo integral tiveram avanço no ensino fundamental e médio

Brasil registra queda de 1 milhão de alunos na educação básica, a maior desde 2007

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Mega-Sena sorteia nesta quinta (26) prêmio acumulado em R$ 130 milhões

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 130 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais