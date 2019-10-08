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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado de R$ 25 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:50

Publicado em 

08 out 2019 às 19:50
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 25 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
AGÊNCIA BRASIL - A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (9) o prêmio acumulado de R$ 25 milhões. As seis dezenas do concurso 2.196 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.
De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render mais de R$ 85 mil por mês. Com o dinheiro seria também possível adquirir 625 carros populares, no valor de R$ 40 mil.

COMO APOSTAR

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.

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