Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado de R$ 25 milhões

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 25 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

AGÊNCIA BRASIL - A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (9) o prêmio acumulado de R$ 25 milhões. As seis dezenas do concurso 2.196 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.

De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render mais de R$ 85 mil por mês. Com o dinheiro seria também possível adquirir 625 carros populares, no valor de R$ 40 mil.

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