Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 4 milhões no próximo sorteio

Os números sorteados nesta quarta-feira (2), em Caibi (SC), foram os seguintes: 01, 41, 44, 46, 54 e 58