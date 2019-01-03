Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 4 milhões no próximo sorteio

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.111 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quarta-feira (2), em Caibi (SC), foram os seguintes: 01, 41, 44, 46, 54 e 58. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 4 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 169.338,14

Quadra - 4 números acertados - 689 apostas ganhadoras, R$ 1.404,42

LOTOFÁCIL

Cinco apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.758 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 538.690,21. Os números sorteados nesta quarta-feira (2), em Caibi (SC), foram os seguintes: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22 e 23. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 4, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 538.690,21

14 acertos - 743 apostas ganhadoras, R$ 887,04

13 acertos - 21249 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 228422 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1056567 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.865 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (2), em São Paulo, foram os seguintes: 19, 35, 61, 67 e 73. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 2,7 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 42 apostas ganhadoras, R$ 9.304,83

Terno - 3 números acertados - 3974 apostas ganhadoras, R$ 147,87

Duque - 2 números acertados - 114314 apostas ganhadoras, R$ 2,82

FEDERAL

Foi realizado também nesta quarta-feira (2) o sorteio do concurso 5.350 da Federal. Confira os bilhetes sorteados:

Destino Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º bilhete - 59512 - 350.000,00

2º bilhete - 61258 - 18.000,00

3º bilhete - 31935 - 17.000,00

4º bilhete - 12629 - 15.400,00