Mega da Virada: confira os números sorteados

Os apostadores tiveram até as 17h deste domingo (31) para garantirem participação no sorteio que estima pagar mais de R$ 580 milhões

Os apostadores tiveram até as 17h deste domingo para garantirem participação no sorteio. Caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números - e assim por diante.