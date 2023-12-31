Prêmio foi sorteado na noite deste domingo (31) Crédito: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste domingo (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada. Os números sorteados foram: 21-24-33-41-48-56. O prêmio a ser pago, pela estimativa da Caixa, é de mais de R$ 580 milhões.

Os apostadores tiveram até as 17h deste domingo para garantirem participação no sorteio. Caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números - e assim por diante.

O valor total do prêmio deve ultrapassar a marca de R$ 580 milhões, segundo a estimativa da Caixa, tornando-se o maior prêmio da história do concurso.

O maior prêmio da Mega-Sena da Virada havia sido em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões - foi também o maior prêmio pago em sorteios da Caixa.