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Maior prêmio da história

Mega da Virada 2023: confira os números sorteados

Os apostadores tiveram até as 17h deste domingo (31) para garantirem participação no sorteio que estima pagar mais de R$ 580 milhões

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 20:34

Publicado em 

31 dez 2023 às 20:34
Mega-Sena
Prêmio foi sorteado na noite deste domingo (31) Crédito: Divulgação
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste domingo (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada. Os números sorteados foram: 21-24-33-41-48-56. O prêmio a ser pago, pela estimativa da Caixa, é de mais de R$ 580 milhões.
Os apostadores tiveram até as 17h deste domingo para garantirem participação no sorteio.  Caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números - e assim por diante.
O valor total do prêmio deve ultrapassar a marca de R$ 580 milhões, segundo a estimativa da Caixa, tornando-se o maior prêmio da história do concurso.
O maior prêmio da Mega-Sena da Virada havia sido em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões - foi também o maior prêmio pago em sorteios da Caixa.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
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