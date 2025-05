Trama golpista

Me prendam, não vou sair do Brasil, vou morrer na cadeia, diz Bolsonaro

"Com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum", diz ex-presidente em entrevista a canal do YouTube

Publicado em 16 de maio de 2025 às 14:45

SÃO PAULO - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (16) que não pretende sair do Brasil, que as autoridades podem prendê-lo e que a tentativa de golpe investigada pelas autoridades brasileiras foi "um golpe da Disney".>

"Eu com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum, eu vou morrer na cadeia. Qual crime? Crime impossível, golpe da Disney. Junto com o Pateta, com a Minnie e com o Pato Donald, que eu estava lá em Orlando, programou esse golpe aí", disse ao canal AuriVerde Brasil.>

Bolsonaro é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Caso seja condenado pelos crimes de que é acusado na denúncia sobre a trama golpista de 2022, Bolsonaro poderá receber pena de mais de 40 anos de prisão.>

Ele é acusado dos crimes de liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado.>

>

O ex-mandatário tem argumentado que não seria possível a sua participação no golpe de estado pois estava nos Estados Unidos na época. A argumentação também é importante para a defesa jurídica do político, que já apontou ver o 8 de janeiro de 2023 como episódio central para a materialidade do golpe.>

"Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Estou com 70 já, quase morri em uma cirurgia. Vou morrer não vai demorar", afirmou Bolsonaro.>

Bolsonaro voltou a repetir o argumento de que é perseguido pelo "sistema" que teria como objetivo não permitir que ele fosse uma alternativa em 2026.>

Ele citou a condenação da deputada federal Carla Zambelli como algo que "não tem cabimento" e comentou também o processo do delegado Ramagem, sugerindo que são exemplos de ativismo judicial. "Eu não sei até quando vou resistir", disse ele aos entrevistados.>

A entrevista focou na situação do agro no Brasil. Sobre o tema, o ex-presidente falou ter dado "segurança jurídica" ao setor em seu mandato e que "tirou a força do MST" na época.>

Sobre a fraude do INSS, o ex-presidente afirmou que os grandes beneficiados foram os sindicatos, que ele diz não ter recebido durante seu governo, e falou sobre o irmão do presidente Lula estar à frente de um sindicato, dizendo não estar insinuando nada.>

O ex-presidente é réu em um processo que investiga uma trama golpista armada em 2022 para, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), evitar a posse do presidente Lula (PT). Ele tem investido em uma série de frentes para evitar uma condenação, como o pedido de anistia aos golpistas do 8 de janeiro, além de outras frentes.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta