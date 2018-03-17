'Mataram não foi só meu neto', diz avô de criança baleada no Alemão

Benjamin, de dois anos, foi morto com um tiro na cabeça, no Complexo do Alemão, no Rio Crédito: Reprodução

"Eles saíram tacando o dedo nos moradores. Mataram não foi só meu neto, não. Só inocente, só morador, só trabalhador", disse ao jornal "O Globo" o avô de Benjamin, de dois anos, morto com um tiro na cabeça durante um confronto entre policiais militares e criminosos na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na noite desta sexta-feira.

Desesperada, a avó da criança, Angela Maria de Novaes, gritava: "Eu vi a morte do meu neto". Ela ficou abraçada ao carrinho de bebê ainda com o sangue da criança. No Hospital Getúlio Vargas, na Penha, ela e o marido estavam desolados com a morte do menino, e acusam policiais pela morte durante o confronto com os bandidos.

Mais dois moradores da região foram mortos no tiroteio e identificados na manhã deste sábado: José Roberto da Silva, de 58 anos, e Maria Lúcia da Costa, também de 58 anos. A mãe do menino Benjamin, Paloma Maria Novaes, de 29 anos, foi atingida de raspão em um dos braços e também na barriga.

Familiares de Benjamin contaram ao jornal Extra que Paloma ia com o filho buscar um vestido para uma festa que seria realizada neste sábado e parou para comprar algodão doce para Benjamin quando ele foi baleado. Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas outro acusado de iniciar um confronto entre criminosos e policiais militares.

Avó da criança de dois anos morta no Alemão abraça carrinho de bebê Crédito: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados com fuzis trafegavam pela avenida Itaoca, uma das principais da favela, em um Jeep Renegade branco quando avistaram uma viatura com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha parada numa esquina. Eles começaram a atirar em direção aos policiais e houve revide. O grupo fugiu e a PM começou uma perseguição, durante a qual o tiroteio continuou.

O local do tiroteio é de grande movimento. No lugar há pontos de ônibus, lojas e barracas de ambulantes que vendem comida e outros produtos. Na noite quente de sexta-feira, estava lotado de pessoas no momento do confronto.

Segundo a PM, três suspeitos foram feridos, dois dos quais conseguiram fugiram para a Nova Brasília. A PM disse ainda que foram apreendidos, além do jipe Renegade, um fuzil calibre 5.56, um revólver calibre 38, quatro carregadores de fuzil e uma "pequena quantidade de drogas". (Com informações de agências)