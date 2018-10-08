Marcos do Val é eleito senador do ES

O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) ficou em segundo lugar na votação para o Senado e foi eleito, neste domingo (07), para a segunda cadeira de senador do Espírito Santo. Com 100% das urnas apuradas, Do Val teve 863.359 votos, totalizando 24,08% dos votos válidos. Aos 47 anos, esta é a primeira eleição em que ele concorreu.
O primeiro lugar na disputa ao Senado ficou com Fabiano Contarato, que teve 1.117.036 votos - 31.15% dos votos válidos.
Do Val é natural de Vitória e instrutor da Swat desde 2000. O senador eleito também atua como palestrante, fundou uma empresa de treinamento policial multinacional - com filiais na Europa e nos EUA - e foi militar do Exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria.
O resultado exposto pela votação deste domingo comprova a virada que as pesquisas Ibope e Futura, divulgadas neste sábado (06), estavam apontando. Desde a primeira pesquisa, realizada pelo Instituto Futura, em agosto, Do Val estava em quarto lugar. Já nas últimas pesquisas, o especialista aparecia mais próximo dos outros três candidatos, numa tendência de alta.
O candidato do PPS compõe a mesma chapa de Renato Casagrande (PSB), que foi eleito em primeiro turno como governador do Estado. O primeiro senador eleito do Espírito Santo foi Fabiano Contarato (Rede), com 30,99% dos votos válidos até o momento, que assim como Do Val, estreou vencendo nas urnas.