Marcos do Val é eleito senador do ES

O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) ficou em segundo lugar na votação para o Senado e foi eleito, neste domingo (07), para a segunda cadeira de senador do Espírito Santo. Com 100% das urnas apuradas, Do Val teve 863.359 votos, totalizando 24,08% dos votos válidos. Aos 47 anos, esta é a primeira eleição em que ele concorreu.