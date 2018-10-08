Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão das urnas

Marcos do Val é eleito senador do ES

Consultor de segurança ficou em segundo lugar na corrida pelo Senado no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 21:15

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 21:15

Marcos do Val durante sabatina do Gazeta Online Crédito: Reprodução | Gazeta Online
O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) ficou em segundo lugar na votação para o Senado e foi eleito, neste domingo (07), para a segunda cadeira de senador do Espírito Santo. Com 100% das urnas apuradas, Do Val teve 863.359 votos, totalizando 24,08% dos votos válidos. Aos 47 anos, esta é a primeira eleição em que ele concorreu.
O primeiro lugar na disputa ao Senado ficou com Fabiano Contarato, que teve 1.117.036 votos - 31.15% dos votos válidos.
> Veja o raio-x completo da apuração dos votos para senador no ES
Do Val é natural de Vitória e instrutor da Swat desde 2000. O senador eleito também atua como palestrante, fundou uma empresa de treinamento policial multinacional - com filiais na Europa e nos EUA - e foi militar do Exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria.
> Marcos do Val quer revisão do Estatuto do Desarmamento
O resultado exposto pela votação deste domingo comprova a virada que as pesquisas Ibope e Futura, divulgadas neste sábado (06), estavam apontando. Desde a primeira pesquisa, realizada pelo Instituto Futura, em agosto, Do Val estava em quarto lugar. Já nas últimas pesquisas, o especialista aparecia mais próximo dos outros três candidatos, numa tendência de alta.
> Veja o perfil de Marcos do Val
O candidato do PPS compõe a mesma chapa de Renato Casagrande (PSB), que foi eleito em primeiro turno como governador do Estado. O primeiro senador eleito do Espírito Santo foi Fabiano Contarato (Rede), com 30,99% dos votos válidos até o momento, que assim como Do Val, estreou vencendo nas urnas.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados