Manchas de óleo atingem Ilhéus e Itacaré, no sul da Bahia

O óleo que desde o dia 30 de agosto tem sido registrado em praias do Nordeste chegou ao sul da Bahia neste sábado (19) e atingiu dois dos principais destinos turísticos da região: Itacaré e Ilhéus.

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 16:32 - Atualizado há 6 anos

Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe

O óleo que desde o dia 30 de agosto tem sido registrado em praias do Nordeste chegou ao sul da Bahia neste sábado (19) e atingiu dois dos principais destinos turísticos da região: Itacaré (248 km de Salvador) e Ilhéus (310 km da capital).

Em Itacaré, as manchas foram identificadas nas praias de Itacarezinho, Tiririca e Resende. As três estão entre as praias mais famosas do sul da Bahia e são conhecidas por ser um dos melhores pontos do litoral brasileiro para a prática de surfe.

Em Pernambuco, também neste sábado, o óleo voltou a ser registrado na praia de Ipojuca, mais de 40 dias depois de o material ter sido registrado no local pela primeira vez.

Desde 3h deste sábado, foram atingidas as praias Pontal de Maracaípe, Cupe e Serrambi. Por enquanto, ainda não há novo registro de óleo na praia de Porto de Galinhas, que também fica em Ipojuca e é uma dos principais destinos turísticos do Nordeste.

Em Ipojuca, o óleo chegou em forma de pequenos fragmentos e não há registro de grandes manchas, tal qual registrado esta semana.

Tanto na Bahia como em Pernambuco, voluntários se mobilizaram para recolher o óleo logo nas primeiras horas do dia. Em Ipojuca, mais de 100 voluntários, incluindo pescadores, jangadeiros e donos de pousadas da região, atuam na limpeza das praias. Em Itacaré e Ilhéus, grupos de surfistas atuam no recolhimento do óleo.

Após dias com um arrefecimento da chegada das manchas ao litoral, o óleo voltou a chegar às praias com mais força nesta semana na Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

A praia de Carneiros, considerada a joia turística do litoral sul pernambucano, amanheceu coberta de óleo nesta sexta-feira (18). O local é um dos mais procurados pelos turistas de várias partes do país.

Um dia antes, o material chegou à praia e à área de proteção ambiental de Maragogi, no litoral norte de Alagoas.

O petróleo também cobriu nesta semana a praia de Japaratinga, que já havia sido afetada no início de setembro. No local, há um projeto de conservação para proteção do peixe-boi, espécie ameaçada de extinção.

Em Sergipe, 17 praias e oito rios foram atingidos pelas manchas. Apenas em Aracaju, foram recolhidas 231 toneladas de óleo.

Na Bahia, o óleo atingiu esta semana 11 praias de Salvador, incluindo pontos turísticos como o Farol da Barra. Até às 18h desta sexta-feira, 90 toneladas de óleo haviam sido recolhidas na capital.

Na quinta-feira (17), manchas foram registradas em praias na Ilha de Itaparica, marcando a entrada o óleo na baía de Todos-os-Santos.

