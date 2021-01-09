Maia reage a candidato de Bolsonaro: "Bolsolira usa práticas do chefe"

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reagiu a candidato de Jair Bolsonaro na Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), intensificou neste sábado (9), a reação contra o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), candidato à presidência da Casa. Maia afirmou que Lira, aliado do presidente Jair Bolsonaro , usa as mesmas práticas do "chefe" para dirigir ataques contra adversários.

Maia lançou o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) como candidato à sucessão. O grupo de apoio a Rossi fez uma aliança com a oposição para contrapor o candidato do Progressistas, que tem apoio do Palácio do Planalto. Lira, por sua vez, tenta atrair dissidentes dos partidos que anunciaram apoio à candidatura de Baleia Rossi para chegar com vantagem na disputa.

Mais cedo, Arthur Lira foi ao Twitter e afirmou que há pressão de governadores nas bancadas, repressão das cúpulas partidárias e até ameaças de exonerações dentro da Câmara para influenciar na disputa. "Tudo isso lá do lado da turma que fala em democracia e liberdade...", escreveu, em um recado indireto ao grupo de Maia.

Por meio da assessoria de imprensa, Maia reagiu e acusou Lira de adotar uma narrativa falsa. "Cada vez mais o candidato do Bolsonaro usa das mesmas práticas do seu chefe. Por isso que cada vez mais eu ouço ele ser chamado de 'Bolsolira'", disse o presidente da Câmara. Para Maia, o comentário de Lira "é demonstração do desespero que já bateu na campanha do candidato do Bolsonaro".