Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Partidos de oposição anunciam apoio ao bloco de Maia para eleição da Câmara
Eleições

Partidos de oposição anunciam apoio ao bloco de Maia para eleição da Câmara

O nome do grupo para a presidência da Casa segue indefinido; deputada Gleisi Hoffmann (PR) diz que tentará construir candidatura de esquerda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 19:01

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 19:01

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou nesta sexta-feira (18) que partidos de esquerda aderiram ao seu bloco que lançará um candidato à sucessão no comando da Casa.
Na semana passada, o grupo político de Maia já reunia seis partidos (PSL, MDB, PSDB, DEM, Cidadania e PV), que somam 159 deputados.
Nesta sexta, PT, PSB PDT, PC do B e Rede se uniram ao bloco, que passa a ter mais de 280 deputados.
O anúncio foi feito por Maia ao lado dos principais postulantes a candidato do bloco: Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Baleia Rossi (MDB-SP).
Há, no entanto, dissidências. A ala do PSL mais ligada ao governo, por exemplo, deve votar em Arthur Lira (PP-AL), líder do centrão e candidato preferido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Também há divergências dentro da esquerda. Uma parte da bancada do PSB, por exemplo, quer votar em Lira.
No anúncio, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que, apesar de aderir ao bloco, o partido tentará construir apoio para que o candidato do bloco seja das siglas de esquerda.
Aliados de Maia não conseguiam um consenso sobre quem deveria ser o adversário de Lira, que lançou a candidatura na quarta (9). Maia se dedicou nos últimos dias a articular com a oposição a Bolsonaro.

Veja Também

Presidente do Republicanos declara apoio a Arthur Lira na Câmara

O PSOL não quis se unir ao grupo. A sigla tem a intenção de lançar um candidato próprio. Em caso de segundo turno, a campanha de Maia espera conseguir o apoio do PSOL.
O voto é secreto. Por isso, a adesão de partidos a blocos não significa a garantia de votos. São necessários 257 do total de 513 para eleger quem comandará os deputados pelos próximos dois anos.
Maia tentou atrair ainda o Republicanos, que tem 31 deputados, mas o partido decidiu apoiar a candidatura de Lira.

Veja Também

Câmara aprova texto-base da MP que libera R$ 2,5 bi para vacina

Câmara aprova destinação de R$ 167 bilhões para ações na pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados