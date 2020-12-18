Câmara aprova texto-base da MP que libera R$ 2,5 bi para vacina

Muitos cientistas políticos alertaram para a disputa que se daria pelas vacinas no mundo Crédito: Freepik

A Câmara aprovou o texto-base da Medida Provisória 1003/2020, que liberou R$ 2,5 bilhões a fim de bancar a participação do Brasil na Covax Facility, programa coordenado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para impulsionar o desenvolvimento e garantir a compra de vacinas contra a Covid-19. Deputados precisam agora analisar os destaques da proposta.

O parecer do relator deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) estabelece regras para a compra de outras vacinas, além disso, estabelece que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deverá dar autorização temporária de uso emergencial para importação, distribuição e uso de qualquer vacina contra o novo coronavírus.