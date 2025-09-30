Suspeita de envenenamento

Mãe morre com sinais de envenenamento e filho fica em estado grave na Bahia

O Hospital Municipal de Anagé, que atendeu os dois pacientes, confirmou o envenenamento; o adolescente contou para a equipe médica que a própria mãe teria envenenado a comida deles

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:46

Hospital Municipal de Anagé, na Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Anagé

Uma mulher de 44 anos morreu no último domingo (28), na cidade de Anagé, no sudoeste da Bahia, após apresentar sinais de envenenamento. O filho dela, de 15 anos, está internado em estado grave. O Hospital Municipal de Anagé, que atendeu os dois pacientes, confirmou o envenenamento. Segundo a TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado, o adolescente contou para a equipe médica que a própria mãe teria envenenado a comida deles.

O corpo de Márcia Maria Cunha Santos passou por necropsia e casa da família foi periciada. Em nota ao UOL, a Polícia Civil da Bahia informou que os exames devem auxiliar no esclarecimento da causa da morte, mas não forneceu mais informações. O adolescente foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. O UOL entrou em contato com a unidade para saber o estado de saúde do jovem, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

