Falsificação

Duas pessoas são presas por falsificar bebidas alcoólicas no interior de SP

Não há informações de relação desta fábrica clandestina com os casos de intoxicação por metanol no estado; os suspeitos foram presos por envolvimento na pirataria

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:45

Operação foi realizada em fábrica clandestina no interior de SP Crédito: Divulgação/Deic

Duas pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (30) em Americana, no interior de São Paulo, durante uma operação para combater a falsificação de bebidas destiladas. Não há informações de relação desta fábrica clandestina com os casos de intoxicação por metanol no estado. Os suspeitos foram presos por envolvimento na pirataria e os nomes deles não foram divulgados, por isso, o UOL não conseguiu localizar as defesas.

Os alvos da operação foram três endereços no município de Americana. Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) conseguiram localizar o local onde acontecia o envasamento dos produtos. A equipe obteve autorização judicial para cumprir três mandados de busca e apreensão.

Em um dos imóveis eram produzidos uísque, gim e vodca. No mesmo local, em uma chácara no Bosque dos Ipês, também foram encontradas garrafas vazias, rótulos falsos de marcas conhecidas, bombonas com líquidos e uma linha de montagem para a adulteração das bebidas.

A polícia não encontrou metanol no material apreendido. Não há informações de que a fábrica clandestina encontrada em Americana tenha relação com os casos de intoxicação por metanol no estado. As pessoas presas nesta terça-feira (30) respondem por crimes contra a propriedade material, saúde pública e relação de consumo.

A equipe policial recolheu 17.790 produtos. Todo material utilizado na falsificação passará por perícia, segundo o Deic. A operação foi coordenada por policiais da 1ª Delegacia DIG (Antipirataria). Também contou com apoio da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas) e da empresa de e-commerce Mercado Livre.

Três mortes confirmadas

O Ministério da Justiça confirmou nesta segunda-feira (29) a terceira morte por intoxicação relacionada ao metanol após consumo de bebida alcoólica. A vítima é um homem de 45 anos que morreu no dia 28 de setembro, em São Bernardo do Campo. As outras duas vítimas são dois homens, de 38 e 48 anos. Os casos, confirmados ao UOL pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, ocorreram neste mês na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Os casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Gim, uísque e vodca consumidos em bares e adegas estão na lista. Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Ao todo, dez casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de São Paulo, segundo o Governo Federal. O total inclui as três mortes. "Diante do caráter inédito da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta a possibilidade de existirem casos ainda não notificados, que seguem sob investigação e aguardam confirmação laboratorial", informou a pasta.

