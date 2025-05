Bahia

'Mãe' de bebê reborn vai à Justiça contra empresa que negou licença-maternidade

Ação pede indenização de R$ 10 mil e pagamento de salário-família; defesa diz que mulher foi alvo de escárnio, zombaria e negação de direitos

BRASÍLIA - Uma recepcionista que mora em Salvador (BA) acionou a Justiça do Trabalho afirmando que uma empresa não reconheceu que ela é mãe de boneca do tipo "bebê reborn" e negou o pedido de licença-maternidade de 120 dias.>

Na ação, ela afirma que "foi alvo de escárnio, zombaria e negação absoluta de direitos" e pede pagamento de R$ 10 mil por dano moral, além da possibilidade de romper o contrato de trabalho com a empresa. Também pede o pagamento de verbas indenizatórias e pagamento do salário-família.>

"A reclamante constituiu, com legítimo afeto, profundo vínculo materno com sua filha reborn", afirma a ação que foi apresentada na terça-feira (27). "Embora não gestado biologicamente, [o bebê reborn] é fruto da mesma entrega emocional, do mesmo investimento psíquico e do mesmo comprometimento afetivo que toda maternidade envolve." >