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Eleições 2022

Lula tem 45%; Bolsonaro, 34%; Ciro, 8% e Simone Tebet, 3%, mostra pesquisa Ipespe

Lula subiu 1 ponto porcentual  e Bolsonaro avançou 2 pontos percentuais sobre o levantamento anterior, ambos dentro da margem de erro, aponta levantamento

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 11:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 mai 2022 às 11:35
Risco Bolsonaro e Efeito Lula: temor de polarização mantém mercado cauteloso
Lula e Bolsonaro devem ter maior embate das eleições Crédito: Lula: Rafael Arbex/Estadão Conteúdo; Bolsonaro: Palácio do Planalto/Marcos Corrêa PR
SÃO PAULO - Pesquisa Ipespe divulgada na manhã desta sexta-feira, 27, mostra a consolidação do cenário polarizado na disputa para a Presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida com 45% das intenções de voto e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), aparece em segundo lugar, com 34%.
Lula subiu 1 ponto porcentual (pp) e Bolsonaro avançou 2 pp sobre o levantamento anterior, ambos dentro da margem de erro, de 3,2 pp. Ciro Gomes (PDT) está em terceiro lugar com os mesmos 8% da última leitura e a senadora Simone Tebet (MDB) tem 3%.

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O levantamento ainda conta com o nome do ex-governador João Doria (PSDB), que desistiu de participar da corrida na última segunda-feira (23), data do início do levantamento. O tucano aparece com 2%, empatado com André Janones (Avante). Os outros pré-candidatos não pontuaram. Indecisos, brancos e nulos somaram 3%. Não sabem e não responderam são 2%.
Lula mantém vantagem sobre todos os adversários nas simulações de segundo turno. Contra Bolsonaro, o petista tem 53% das intenções de voto, enquanto o presidente tem 35%. Contra Tebet, Lula tem 57% e a senadora, 18%.
Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, entre segunda-feira e quarta-feira desta semana. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07856/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos porcentuais.

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