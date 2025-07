Direito a benefícios

Lula sanciona lei que reconhece fibromialgia como deficiência

Legislação contempla também síndrome da fadiga crônica e síndrome complexa de dor regional e passa a valer em janeiro de 2026

SÃO PAULO - O presidente Lula (PT) sancionou, nesta quarta-feira (23), lei que reconhece pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência (PCD). A legislação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (24) e passa a valer em janeiro de 2026.>