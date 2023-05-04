Lula recria Conselhão com bilionários, artistas, ativistas e influencers

BRASÍLIA, DF - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) recriou nesta quinta-feira (4) o CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), o Conselhão, com 246 representantes que vão de empresários a ativistas, de artistas e intelectuais a representantes de cooperativas.
Criado durante o primeiro governo Lula, o conselho tem como objetivo debater políticas públicas com a sociedade civil. A iniciativa foi extinta por decreto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019.
Com 246 nomes, o Conselhão deverá funcionar por meio de grupos de trabalho. Para esta nova versão, o governo incluiu a pauta "sustentável" ao antigo nome. Os conselheiros prestam serviço de forma voluntária, sem remuneração.
O objetivo é trazer diferentes perspectivas sociais ao debate. Por isso, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o grupo é composto pelas diferentes gamas de poder e focos de atuação.
A cerimônia de posse ocorreu no Palácio Itamaraty.
(O novo Conselhão) tem empresário, junto com trabalhador, junto com ativista. Talvez a pessoa que está sentada na sua mesa você já tenha visto uma entrevista com ela, um tuíte, agora pode conhecê-la. (...) Até o Adilson Monteiro Alves, ícone da Democracia Corintiana, sentado ao lado da empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras."Alexandre Padilha, em sua fala
DE BILIONÁRIOS A INFLUENCERS
A lista, divulgada nesta manhã pela Presidência, tem diferentes áreas de atuação, com representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Veja alguns destaques:
Bilionários, executivos e empresários
- Abílio Diniz, multi-investidor
- Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels
- Cristina Junqueira, fundadora e CEO do Nubank
- Gilson Finkelsztain, presidente da B3
- Fábio Coelho, diretor-executivo do Google Brasil
- Jorge Moll, fundador da Rede D'Or
- Josué Gomes, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)
- Leila Pereira, presidente da Crefisa, da FAM (Faculdade das Américas) e do Palmeiras
- Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza
- Neca Setúbal, socióloga e herdeira do Itaú-Unibanco
- Pedro Godoy Bueno, CEO do Grupo Dasa
- Roberto Bischoff, presidente da Braskem
- Rubens Ometto, fundador da Raízen
Artistas e influencers
- Bela Gil, criadora de conteúdo
- Felipe Neto, criador de conteúdo
- Jorge Furtado, cineasta
- Nath Finanças, criadora de conteúdo financeiro
Ativistas
- Ayala Ferreira, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)
- Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua
- Preto Zezé, empresário e fundador da Cufa (Central Única das Favelas)
- René Silva, do Voz das Comunidades
Pesquisadores e intelectuais
- Cláudia Costin, economista e educadora
- Lilia Schwarcz, escritora e historiadora
- Ludhmila Hajjar, médica cardiologista
- Nina da Hora, cientista da computação
- Sueli Carneiro, escritora e socióloga
- Tânia Bacelar, economista