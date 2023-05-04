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246 representantes

Lula recria Conselhão com bilionários, artistas, ativistas e influencers

Conselho tem como objetivo debater políticas públicas com a sociedade civil; iniciativa foi extinta por decreto por Bolsonaro em 2019
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2023 às 15:04

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 15:04

BRASÍLIA, DF - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) recriou nesta quinta-feira (4) o CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), o Conselhão, com 246 representantes que vão de empresários a ativistas, de artistas e intelectuais a representantes de cooperativas.
Criado durante o primeiro governo Lula, o conselho tem como objetivo debater políticas públicas com a sociedade civil. A iniciativa foi extinta por decreto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019.
Lula durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão
Lula do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Com 246 nomes, o Conselhão deverá funcionar por meio de grupos de trabalho. Para esta nova versão, o governo incluiu a pauta "sustentável" ao antigo nome. Os conselheiros prestam serviço de forma voluntária, sem remuneração.
O objetivo é trazer diferentes perspectivas sociais ao debate. Por isso, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o grupo é composto pelas diferentes gamas de poder e focos de atuação.
A cerimônia de posse ocorreu no Palácio Itamaraty.
(O novo Conselhão) tem empresário, junto com trabalhador, junto com ativista. Talvez a pessoa que está sentada na sua mesa você já tenha visto uma entrevista com ela, um tuíte, agora pode conhecê-la. (...) Até o Adilson Monteiro Alves, ícone da Democracia Corintiana, sentado ao lado da empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras."Alexandre Padilha, em sua fala

DE BILIONÁRIOS A INFLUENCERS

A lista, divulgada nesta manhã pela Presidência, tem diferentes áreas de atuação, com representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Veja alguns destaques:
Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza Crédito: Jakob Polacsek/World Economic Forum
Bilionários, executivos e empresários
  • Abílio Diniz, multi-investidor 
  • Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels 
  • Cristina Junqueira, fundadora e CEO do Nubank 
  • Gilson Finkelsztain, presidente da B3 
  • Fábio Coelho, diretor-executivo do Google Brasil 
  • Jorge Moll, fundador da Rede D'Or 
  • Josué Gomes, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) 
  • Leila Pereira, presidente da Crefisa, da FAM (Faculdade das Américas) e do Palmeiras 
  • Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza 
  • Neca Setúbal, socióloga e herdeira do Itaú-Unibanco 
  • Pedro Godoy Bueno, CEO do Grupo Dasa 
  • Roberto Bischoff, presidente da Braskem 
  • Rubens Ometto, fundador da Raízen
O influenciador Felipe Neto
O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução Youtube
Artistas e influencers 
  • Bela Gil, criadora de conteúdo 
  • Felipe Neto, criador de conteúdo 
  • Jorge Furtado, cineasta 
  • Nath Finanças, criadora de conteúdo financeiro
Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua Crédito: Reprodução/Instagram @padrejulio.lancellotti
Ativistas
  • Ayala Ferreira, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) 
  • Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua 
  • Preto Zezé, empresário e fundador da Cufa (Central Única das Favelas) 
  • René Silva, do Voz das Comunidades
Sueli Carneiro, escritora e socióloga
Sueli Carneiro, escritora e socióloga Crédito: André Seiti/Itaú Cultural
Pesquisadores e intelectuais 
  • Cláudia Costin, economista e educadora 
  • Lilia Schwarcz, escritora e historiadora 
  • Ludhmila Hajjar, médica cardiologista 
  • Nina da Hora, cientista da computação 
  • Sueli Carneiro, escritora e socióloga 
  • Tânia Bacelar, economista

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