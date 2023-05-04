Lula recria Conselhão com bilionários, artistas, ativistas e influencers

BRASÍLIA, DF - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recriou nesta quinta-feira (4) o CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), o Conselhão, com 246 representantes que vão de empresários a ativistas, de artistas e intelectuais a representantes de cooperativas.

Criado durante o primeiro governo Lula, o conselho tem como objetivo debater políticas públicas com a sociedade civil. A iniciativa foi extinta por decreto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019.

Lula do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Com 246 nomes, o Conselhão deverá funcionar por meio de grupos de trabalho. Para esta nova versão, o governo incluiu a pauta "sustentável" ao antigo nome. Os conselheiros prestam serviço de forma voluntária, sem remuneração.

O objetivo é trazer diferentes perspectivas sociais ao debate. Por isso, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o grupo é composto pelas diferentes gamas de poder e focos de atuação.

A cerimônia de posse ocorreu no Palácio Itamaraty.

(O novo Conselhão) tem empresário, junto com trabalhador, junto com ativista. Talvez a pessoa que está sentada na sua mesa você já tenha visto uma entrevista com ela, um tuíte, agora pode conhecê-la. (...) Até o Adilson Monteiro Alves, ícone da Democracia Corintiana, sentado ao lado da empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras."Alexandre Padilha, em sua fala

DE BILIONÁRIOS A INFLUENCERS

A lista, divulgada nesta manhã pela Presidência, tem diferentes áreas de atuação, com representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Veja alguns destaques:

Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza Crédito: Jakob Polacsek/World Economic Forum

Bilionários, executivos e empresários

Abílio Diniz, multi-investidor

Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels

Cristina Junqueira, fundadora e CEO do Nubank

Gilson Finkelsztain, presidente da B3

Fábio Coelho, diretor-executivo do Google Brasil

Jorge Moll, fundador da Rede D'Or

Josué Gomes, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)

Leila Pereira, presidente da Crefisa, da FAM (Faculdade das Américas) e do Palmeiras

Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza

Neca Setúbal, socióloga e herdeira do Itaú-Unibanco

Pedro Godoy Bueno, CEO do Grupo Dasa

Roberto Bischoff, presidente da Braskem

Rubens Ometto, fundador da Raízen

O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução Youtube

Artistas e influencers

Bela Gil, criadora de conteúdo

Felipe Neto, criador de conteúdo

Jorge Furtado, cineasta

Nath Finanças, criadora de conteúdo financeiro

Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua Crédito: Reprodução/Instagram @padrejulio.lancellotti

Ativistas

Ayala Ferreira, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)

Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua

Preto Zezé, empresário e fundador da Cufa (Central Única das Favelas)

René Silva, do Voz das Comunidades

Sueli Carneiro, escritora e socióloga Crédito: André Seiti/Itaú Cultural