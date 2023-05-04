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Durante assalto

Motorista é feito refém e abre porta-malas para pedir socorro no RS

O motorista realizava uma corrida na madrugada desta quarta-feira (3) quando foi anunciado o assalto; homem conseguiu pular do veículo e fugir
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2023 às 10:20

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 10:20

Motorista é feito refém e abre porta-malas para pedir socorro no RS
Motorista é feito refém e abre porta-malas para pedir socorro no RS Crédito: Arquivo Pessoal
Um motorista de aplicativo foi feito refém em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e conseguiu abrir o porta-malas com o carro em movimento para pedir socorro.
O motorista realizava uma corrida na madrugada desta quarta-feira (3) quando, no meio da viagem, o assalto foi anunciado pelos falsos passageiros. Foi nesse momento que os três criminosos colocaram a vítima no porta-malas do veículo.
Em um vídeo, é possível ver o motorista abrindo o porta-malas e olhando para a pessoa que está gravando, que era passageira do carro de trás, pedindo socorro ao fazer um sinal de ligação telefônica com a mão.
O delegado João Vitor contou à reportagem que o motorista conseguiu pular do veículo e fugir. Em seguida, ele registrou Boletim de Ocorrência na polícia.
O veículo foi localizado e recuperado pela polícia na tarde desta quarta.
O delegado disse que a polícia abriu investigação para identificar os autores do crime.

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