Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Operação na casa de Bolsonaro é assunto mais comentado nas redes em 2023
Dados da Quaest

Operação na casa de Bolsonaro é assunto mais comentado nas redes em 2023

Em menos 24 horas, ação da Polícia Federal alcançou mais de 450 mil menções diretas nas plataformas digitais e teve alcance de quase 30 milhões de interações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2023 às 12:01

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 12:01

A busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã de quarta-feira (3), foi o assunto político mais comentado nas redes sociais entre janeiro e maio de 2023, segundo levantamento da Quaest. Em menos 24 horas, o tema alcançou mais de 450 mil menções diretas nas plataformas digitais e teve um alcance estimado de quase 30 milhões de interações.
Além da alta repercussão em um curto período de tempo, o fato se tornou o tema com maior porcentual de reações negativas nas redes sociais, alcançando o patamar de 81%. A busca da PF contra Bolsonaro também é agora o assunto referente ao ex-presidente com o maior porcentual de comentários negativos; anteriormente, essa posição era do caso das joias que, entre 4 e 6 de março, alcançou 60% de postagens críticas ao ex-chefe do Executivo.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/Divulgação
A segunda posição do ranking dos assuntos mais comentados nas redes sociais em 2023 é do projeto de lei do novo arcabouço fiscal para as contas públicas, entregue pelo governo federal. Só no dia 30 de março, quando foi feito a coleta, o tema tinha 301 mil menções e alcance de 17,2 milhões de interações nas plataformas. Na época, o arcabouço alcançou o patamar de 53% de postagens positivas.
O terceiro tema mais comentados nas redes sociais em 2023 é o escândalo das joias que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil, caso relevado pelo Estadão. Entre os dias 4 e 6 de março, o assunto teve um pouco menos de 300 mil menções diretas e quase 17 milhões de alcance. O patamar de questões negativas ficou em 60% das menções.
A taxação dos produtos importados está na quarta posição, com repercussão negativa de 78%, além de 280 mil menções e alcance de 16 milhões de interações nas três principais redes sociais — Twitter, Facebook e Instagram.
A quinta posição são os 100 dias do governo Lula. Entre os dias 7 e 10 de abri, o tema recebeu 220 mil menções espontâneas nas redes e alcançou quase 13 milhões de interações com uma repercussão de quase 70% menções positivas.

LEIA MAIS 

Dados do celular de Bolsonaro podem ser usados como provas em outros inquéritos

Moraes mandou PF apreender passaporte de Bolsonaro em operação

A ideologia que estaria por trás de caso do certificado de vacinação de Bolsonaro, segundo a PF

Flávio fala em tentativa de 'esculacho' contra Bolsonaro

Moraes tira sigilo de decisão que determinou operação contra Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Redes Sociais Polícia Federal Fraude Vacinas contra a Covid-19 Agências Núcleo Cartão de Vacinação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados