Moraes tira sigilo de decisão que determinou operação contra Bolsonaro

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tirou o sigilo sobre a decisão que determinou a operação de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a prisão preventiva do seu ajudante de ordens, Mauro Cid.

Na decisão, Moraes diz que a investigação sobre a possibilidade de Bolsonaro ter inserido dados falsos em sua carteira de vacinação é "plausível, lógica e robusta" diante "do notório posicionamento público de Jair Messias Bolsonaro contra a vacinação, objeto da CPI da Pandemia e de investigações nesta Suprema Corte".

O ministro negou um pedido da Polícia Federal (PF) para realizar busca e apreensão contra a ex-primeira dama Michele Bolsonaro e afirmou que não há indícios concretos da sua participação nos fatos.