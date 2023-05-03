Bolsonaro teria tomado três doses de vacina contra Covid, diz PF

BRASÍLIA - O certificado de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aponta que ele teria recebido três doses da vacina contra a Covid-19 : uma Janssen e duas Pfizer. O cartão foi emitido pelo aplicativo ConecteSUS por um computador cadastrado no Palácio do Planalto . Bolsonaro nega ter se vacinado.

Polícia Federal (PF) identificou que o computador usado para acessar o aplicativo em duas ocasiões, nos dias 22 e 27 de dezembro de 2022, pertence à Presidência da República e está cadastrado no Palácio do Planalto.

Certificado de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro foi emitido pelo aplicativo ConecteSUS Crédito: Reprodução

Um relatório enviado pela PF ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirma que o certificado é ‘ideologicamente falso’ e que, pelas provas reunidas até o momento, Bolsonaro teria ‘plena ciência’ da inserção fraudulenta dos dados de vacinação.

A investigação aponta ainda que um terceiro acesso foi feito no dia 30 de dezembro pelo celular do ex-ajudante de ordens presidencial, o tenente-coronel Mauro Cid, preso preventivamente nesta quarta-feira (3), na Operação Venire.

A PF acredita que era Mauro Cid quem administrava a conta do ex-presidente no ConecteSUS. Isso porque o e-mail funcional do ex-assessor estava vinculado ao perfil.

Após gerar o primeiro certificado de vacinação, o endereço de e-mail foi trocado. Passou a constar um e-mail pessoal do coronel do Exército Marcelo Costa Câmara, ex-assessor especial da Presidência da República.