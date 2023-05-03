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Operação da PF

Flávio fala em tentativa de 'esculacho' contra Bolsonaro

Senador afirma que a operação de busca e apreensão contra o pai tem motivação "infantil"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2023 às 18:43

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 18:43

BRASÍLIA - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira (3) que existe uma tentativa orquestrada de assassinar a reputação do pai dele, Jair Bolsonaro (PL), e que a operação de busca e apreensão contra o ex-presidente tem motivação "infantil".
"Como para o Bolsonaro a gente sabe que não existe a presunção de inocência, e é óbvio que uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente gera repercussão mundial, fica a pergunta: qual a intenção de alguém autorizar busca e apreensão na casa de um ex-presidente por causa de um motivo infantil desse?"
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro disse que existe uma tentativa orquestrada de assassinar a reputação do pai Crédito: Edilson Rodrigues/Senado
Nesta quarta (3), a PF (Polícia Federal) cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, em Brasília, e prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, um de seus principais assessores do ex-presidente.
Conforme a reportagem apurou, há suspeita de que os registros de vacinação de Bolsonaro, Cid e da filha mais nova do ex-presidente, Laura, tenham sido forjados.
A PF disse que investiga uma "suposta associação criminosa" formada para inserir "dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde", o que é crime.
Segundo a Polícia Federal, os alvos da investigação teriam realizado as inserções falsas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 para que os beneficiários pudessem emitir certificado de vacinação para viajar aos Estados Unidos.
Os policiais federais cumpriram 16 mandados de busca e seis de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro.
Também foram alvos de mandado de prisão Max Guilherme, assessor do ex-presidente, Sergio Cordeiro, segurança de Bolsonaro, Luis Marcos dos Reis, ex-ajudante de ordens, Ailton Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL-RJ em 2022, e João Carlos de Sousa Brecha, secretário em Duque de Caxias (RJ).

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