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Busca e apreensão

Moraes mandou PF apreender passaporte de Bolsonaro em operação

Ordem de apreensão inclui armas e munições do ex-presidente, além de computadores, tablets, celulares dele e de outros investigados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2023 às 19:01

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 19:01

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a busca e apreensão do passaporte, de armas e munições que estejam na posse do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros investigados na operação desta quarta-feira (3).
Ele também autorizou a busca de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados que pudessem ajudar nas investigações da Polícia Federal no esquema de fraude em cartões de vacinação da Covid-19.
O mesmo foi autorizado para assessores de Bolsonaro, os seus três principais auxiliares, o tenente-coronel Mauro Cid, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro.
A decisão deve atrapalhar os planos de Bolsonaro, que foi convidado para participar de um evento da direita em Portugal nos próximos dias 13 e 14.
Segundo o deputado português André Ventura, presidente do partido de ultradireita Chega, Bolsonaro, que permaneceu nos EUA nos três primeiros meses deste ano, já confirmou sua presença, assim como o vice-primeiro ministro italiano, Matteo Salvini.

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