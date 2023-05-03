Moraes mandou PF apreender passaporte de Bolsonaro em operação

Ele também autorizou a busca de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados que pudessem ajudar nas investigações da Polícia Federal no esquema de fraude em cartões de vacinação da Covid-19

O mesmo foi autorizado para assessores de Bolsonaro, os seus três principais auxiliares, o tenente-coronel Mauro Cid, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro.

A decisão deve atrapalhar os planos de Bolsonaro, que foi convidado para participar de um evento da direita em Portugal nos próximos dias 13 e 14.