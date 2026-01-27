Lula publica nota em memória ao Holocausto após Flávio Bolsonaro acusá-lo de antissemitismo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:54
BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) publicou nesta terça-feira (27), data de memória pelas vítimas do Holocausto, uma nota sobre a tragédia histórica, horas após Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusá-lo de antissemitisimo.
Em discurso durante evento que reúne personalidades da direita em Israel, Flávio relembrou uma declaração do presidente de 2024, em que Lula comparou um ataque de Israel à Faixa de Gaza às ações de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.
A comunidade judaica se tornou um público caro para os cotados a disputar a Presidência, como Lula e Flávio.
"Um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações", escreveu a conta de Lula nas redes.
