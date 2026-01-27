Home
>
Brasil
>
Lula publica nota em memória ao Holocausto após Flávio Bolsonaro acusá-lo de antissemitismo

Lula publica nota em memória ao Holocausto após Flávio Bolsonaro acusá-lo de antissemitismo

Comunidade judaica entrou no foco de pré-candidatos com aproximação das eleições; 27 de janeiro marca a data em memória das vítimas do Holocausto

MARIANA BRASIL

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:54

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) publicou nesta terça-feira (27), data de memória pelas vítimas do Holocausto, uma nota sobre a tragédia histórica, horas após Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusá-lo de antissemitisimo.

Recomendado para você

Comunidade judaica entrou no foco de pré-candidatos com aproximação das eleições; 27 de janeiro marca a data em memória das vítimas do Holocausto

Lula publica nota em memória ao Holocausto após Flávio Bolsonaro acusá-lo de antissemitismo

Estudantes se queixam de demora e falta de informações para comprovar conclusão de ensino médio

Inep promete para março plataforma para emitir certificado do Enem

A Defesa Civil disparou alerta severo de chuva forte para toda a cidade; segundo a Enel, 80 mil clientes estão sem energia na área de abrangência da concessionária no Estado

Temporal deixa 75 mil sem luz, causa alagamentos e coloca SP em atenção

Em discurso durante evento que reúne personalidades da direita em Israel, Flávio relembrou uma declaração do presidente de 2024, em que Lula comparou um ataque de Israel à Faixa de Gaza às ações de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

A comunidade judaica se tornou um público caro para os cotados a disputar a Presidência, como Lula e Flávio.

"Um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações", escreveu a conta de Lula nas redes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais