Lula publica nota em memória ao Holocausto após Flávio Bolsonaro acusá-lo de antissemitismo

Comunidade judaica entrou no foco de pré-candidatos com aproximação das eleições; 27 de janeiro marca a data em memória das vítimas do Holocausto

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:54

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) publicou nesta terça-feira (27), data de memória pelas vítimas do Holocausto, uma nota sobre a tragédia histórica, horas após Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusá-lo de antissemitisimo.

Em discurso durante evento que reúne personalidades da direita em Israel, Flávio relembrou uma declaração do presidente de 2024, em que Lula comparou um ataque de Israel à Faixa de Gaza às ações de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

Hoje – Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto – é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano. E lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa… — Lula (@LulaOficial) January 27, 2026

A comunidade judaica se tornou um público caro para os cotados a disputar a Presidência, como Lula e Flávio.

"Um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações", escreveu a conta de Lula nas redes.

