Saúde

Lula passa por exames e fará cirurgia de catarata na sexta (30)

Presidente da República, de 80 anos, submeteu-se a avaliações pré-operatórias na manhã desta quinta-feira (29)

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:54

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) será submetido a uma cirurgia de catarata nesta sexta-feira (30), informou a Presidência da República. Nesta quinta (29) pela manhã, o petista passou por exames pré-operatórios.

Lula tem 80 anos e teve duas passagens relevantes pelo hospital no atual governo: operou uma artrose no final de 2023 e, no fim de 2024, foi internado às pressas por causa de um sangramento intracraniano.

Lula tem 80 anos e já teve duas passagens relevantes pelo hospital no atual governo Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A cirurgia de artrose foi realizada em 29 de setembro de 2023, em Brasília. O petista teve uma prótese implantada no lado direito do quadril para eliminar dores que sentia no local havia meses. Ele havia passado a campanha presidencial de 2022 e os primeiros meses de 2023 reclamando das dores a aliados.

Depois, em 10 de dezembro de 2024, o presidente passou por um procedimento mais delicado. Ele foi submetido às pressas a uma cirurgia para tratar uma hemorragia intracraniana. O sangramento foi consequência de uma queda que Lula havia sofrido em casa dois meses antes.

Os riscos corridos pelo petista nesse episódio foram maiores. Ele passou mal no Palácio do Planalto e foi removido emergencialmente para São Paulo.

Ao deixar o hospital depois de tratar o sangramento, Lula disse que só se deu conta da gravidade do episódio depois da operação. "Eu só fui ter noção da gravidade já depois da cirurgia pronta, depois da cabeça estar nova", declarou. "Nunca penso que vou morrer, mas tenho medo", disse o petista na ocasião.

Lula fumou por cerca de 50 anos até parar em 2010, depois de uma crise de hipertensão. No ano seguinte, já como ex-presidente, o petista teve um câncer diagnosticado na laringe. Ele tratou a doença, que foi curada em 2012.

Diz que, agora, cuida melhor da própria saúde. O presidente, que concorrerá à reeleição em outubro, procura mostrar vitalidade ao público sempre que pode.

Lula costuma mencionar sua rotina de exercícios. Também tem por hábito divulgar imagens de caminhadas e outras atividades ao ar livre realizadas nos terrenos do Palácio da Alvorada ou da Graja do Torto, residências oficiais da Presidência da República.

Em setembro passado, por exemplo, ele participou de uma caminhada promovida pelo Ministério da Educação e correu em alguns trechos do trajeto – incluindo a parte mais íngreme, a subida entre o Palácio do Planalto e a sede do Ministério da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta