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O que rolou

Lula na Casa Branca, Bolsonaro investigado na 1ª instância e Bolsa Família: veja o resumo da semana

Confira os principais acontecimentos desta semana nas áreas política, econômica e ambiental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2023 às 10:46

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 10:46

SÃO PAULO - Pedidos de investigação de Bolsonaro vão para primeira instância, Lula na Casa Branca, revisão do auxílio Brasil e outras notícias para começar este sábado (11) e saber o que rolou durante a semana nos mercados políticos brasileiros.
GOVERNO LULA
Brasil se decepciona com valor oferecido pelos EUA para Fundo Amazônia. Cifra de US$ 50 milhões não foi incluída no comunicado conjunto dos presidentes Lula e Biden. Em encontro, presidente brasileiro propôs criação de governança global para proteger o clima.

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O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante uma reunião com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante uma reunião com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington Crédito: Alex Brandon/AP/Ag. Estado
JUSTIÇA
STF segue rito e envia pedidos de investigação de Bolsonaro à 1ª instância. Ministros justificam que ex-presidente perdeu foro por prerrogativa de função ao deixar cargo. Confira matéria.
AUXÍLIO BRASIL
Governo fará revisão do Auxílio Brasil e pode cortar 2,5 milhões de benefícios. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social prevê avaliação de 10 milhões de cadastros. Entenda.

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YANOMAMI
Irmã do governador de RR é alvo de operação da PF contra lavagem de dinheiro em comércio de ouro. Defesa de Vanda Garcia não foi localizada, e Antonio Denarium diz desconhecer investigação. Entenda outras questões envolvendo a crise entre garimpo e governo e como isso tem afetado os yanomamis.
TARCÍSIO FREITAS
Tarcísio diz que errou ao afirmar que autismo pode deixar de existir. Governo foi criticado por especialistas após afirmar que condição pode desaparecer em crianças.
CULTURA
Com falência da Livraria Cultura, editoras empacotam livros e esvaziam loja. Companhia das Letras e JBC estão entre casas que deixaram a unidade do Conjunto Nacional nesta sexta-feira (10). Confira.

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GOVERNO BIDEN
EUA derrubam novo 'objeto de alta altitude' que sobrevoou país. Casa Branca diz que instrumento voava a 12 km de altura e trazia riscos à aviação civil.
TERREMOTO
Bombeiro explica como é possível sobreviver debaixo de escombros após terremoto. Brasil enviou à Turquia missão humanitária composta de 26 militares e quatro cães para ajudar nos resgates.
INTERNET
Google demite brasileiros em meio a corte global de 12 mil funcionários. Aviso de dispensa chegou aos funcionários via e-mail nesta sexta-feira.
COTIDIANO
Padres brasileiros são sobretudo brancos, estão estressados e vêm de classes baixas. Pesquisa que revela perfil do clero nacional gerou o recém-lançado livro 'Operários da Fé'.
MUNDIAL DE CLUBES
O Real Madrid e o Al Hilal se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (Marrocos), pela final do Mundial de Clubes da Fifa. Antes disso, às 12h30 (de Brasília), o Flamengo e o Al Ahly disputam o terceiro lugar, no estádio Ibn Tabouta, em Tânger (Marrocos).

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