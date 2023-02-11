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Crise nas bigtechs

Demissão no Google teve aviso por e-mail antes do expediente

Empresa global não divulgou o número de cortes no quadro de pessoal no Brasil. Em todo o mundo, empresas de tecnologia têm passado por crises
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2023 às 10:09

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 10:09

SÃO PAULO - Logo depois que a demissão de funcionários do Google começou, nesta sexta-feira (10), profissionais dispensados se queixaram de ter recebido o comunicado por email, antes do horário comercial. Procurado, o Google não quis comentar.
O CEO da companhia, Sundar Pichai, já havia anunciado em janeiro um corte global de 12 mil trabalhadores.
A empresa não revela o número de pessoas que perderam o emprego no Brasil. A operação brasileira tem cerca de 1.800 funcionários, segundo a big tech.
Novo centro de engenharia do Google em São Paulo
Novo centro de engenharia do Google em São Paulo Crédito: Google/Divulgação
Nos últimos meses, outras companhias de tecnologia, como Meta, Microsoft e Amazon, vêm anunciando demissões em massa.
Em todo o mundo, as bigtechs têm demitido. Além do Google, empresas como a Meta, Amazon, Meta, entre outras companhias, reduziram o quadro de pessoal. Especialistas explicam que essa onda de cortes está relacionada a ajustes pós-pandemia.
Durante a crise sanitária da Covid-19, para atender ao aumento da demanda por serviços digitais, essas empresas cresceram e contrataram. Mas agora estão passando por adequação.

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