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Em Minas Gerais

Jovem é preso suspeito de matar companheiro idoso com chumbinho no açaí

Suspeito teria envenenado o açaí da vítima, de 60 anos, após não aceitar que o relacionamento com o homem mais velho fosse divulgado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2023 às 10:36

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 10:36

açaí caseiro
Jovem é preso suspeito de matar companheiro idoso com chumbinho no açaí Crédito: Shutterstock
Um jovem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (9) por suspeita de matar o companheiro, de 60 anos, com chumbinho em um açaí oferecido à vítima no município de Almenara, no interior de Minas Gerais. O suspeito foi preso durante uma operação policial contra ele, que era alvo de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.
De acordo com as investigações, a vítima e o suspeito tinham um relacionamento amoroso. No dia do crime, o jovem estava na casa do companheiro, e pediu um açaí para eles comerem.
Quando o alimento chegou, o homem teria adicionado o chumbinho -veneno comumente usado para matar ratos- no açaí dado ao companheiro. A vítima morreu no dia 8 de janeiro.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime estaria relacionada com o fato de o homem mais velho querer assumir o relacionamento com o jovem, que não aceitava a divulgação da relação.
A polícia colheu diversos elementos, como o alimento envenenado e recuperou celular da vítima, além de ouvir 12 pessoas durante as investigações.
A apuração do caso ainda segue em andamento na Delegacia Regional de Polícia Civil em Almenara.

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