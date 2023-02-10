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Missão humanitária

Bombeiros do ES chegam à Turquia para ajudar vítimas de terremoto

Equipe formada por seis militares e um cão farejador embarcaram na madrugada da última quarta-feira (8); número de mortes já ultrapassa 17 mil no país
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

10 fev 2023 às 09:05

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 09:05

Equipe, formada por 42 profissionais, desembarcou em Ancara, capital da Turquia.
Equipe, formada por 42 profissionais, desembarcou em Ancara, capital da Turquia. Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros do Espírito Santo
A equipe do Corpo de Bombeiros enviada pelo Espírito Santo desembarcou em Ancara, capital da Turquia, na noite dessa quinta-feira (9). O grupo de seis militares foi enviado na madrugada de quarta-feira (8) para ajudar no resgate de vítimas do terremoto que atingiu o país turco e a Síria no início desta semana.
Estão no Oriente Médio: major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno e cabo Vicentini – além da cadela Case. Todos fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres, um grupo especializado em resgates de grande proporções. Eles ficarão à disposição das autoridades locais para auxiliar na busca de pessoas que ainda estejam desaparecidas sob os escombros.
Equipe do Corpo de Bombeiros enviada pelo Espírito Santo na Turquia
Equipe do Corpo de Bombeiros enviada pelo Espírito Santo na Turquia Crédito: Divulgação/Ministério das Relações Exteriores
Ao todo, 42 profissionais e cinco cães farejadores embarcam na operação de assistência humanitária. Desse total, 34 são bombeiros militares enviados por três Estados brasileiros: Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Entre os enviados ainda há agentes da defesa civil e médicos.
Também foram enviadas à Turquia, seis toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e sustentar as equipes durante os resgates. O Ministério da Saúde enviou três “kits calamidade” que contêm, cada um, 250 kg de medicamentos e itens emergenciais.
Destruição causada após o terremoto que atingiu a cidade de Nurdagi, nos arredores de Osmaniye, no sul da Turquia
Destruição causada após o terremoto que atingiu a cidade de Nurdagi, nos arredores de Osmaniye, no sul da Turquia Crédito: KHALIL HAMRA/AP
O grupo de resgate tinha como destino Adana, uma das cidades atingidas pelo terremoto, mas teve o destino alterado para a capital turca devido à elevada quantidade de aeronaves no aeroporto da primeira cidade. Os militares seguiram para Kahramanmaras, cidade turca identificada como epicentro dos tremores, em uma aeronave cargueira da Força Aérea Turca com previsão de chegada na tarde dessa sexta-feira (10).
De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), por decreto presidencial, a delegação brasileira em missão de resgate está autorizada a permanecer no país até o dia 25 de fevereiro. Até o momento, o número de mortes causadas pelos tremores passa de 21 mil.

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