Bombeiros do ES chegam à Turquia para ajudar vítimas de terremoto

Estão no Oriente Médio: major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno e cabo Vicentini – além da cadela Case. Todos fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres, um grupo especializado em resgates de grande proporções. Eles ficarão à disposição das autoridades locais para auxiliar na busca de pessoas que ainda estejam desaparecidas sob os escombros.

O grupo de resgate tinha como destino Adana, uma das cidades atingidas pelo terremoto, mas teve o destino alterado para a capital turca devido à elevada quantidade de aeronaves no aeroporto da primeira cidade. Os militares seguiram para Kahramanmaras, cidade turca identificada como epicentro dos tremores, em uma aeronave cargueira da Força Aérea Turca com previsão de chegada na tarde dessa sexta-feira (10).