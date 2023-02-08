Procura por sobreviventes continua, após terremoto na região de Diyarbakir, no sudeste da Turquia Crédito: MAHMUT BOZARSLAN/AP

Em um comunicado enviado para a imprensa, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que os profissionais já estão a caminho da região. Eles embarcaram para São Paulo e, de lá, devem seguir em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para a Turquia.

A Sesp destacou ainda que os bombeiros convocados para a missão foram major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno e o cabo Vicentini, além da cadela Case. Todos eles ficarão à disposição das autoridades locais, para auxiliar na busca e no resgate de vítimas que ainda estejam desaparecidas sob os escombros.

Os militares fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), a equipe do Corpo de Bombeiros do Estado especializada em resgates e desastres de grandes proporções.

Your browser does not support the audio element. ES envia 6 bombeiros para ajudar no resgate de vítimas na Turquia

Pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou a informação e ainda destacou que a ação é um "gesto de solidaridade" diante da tragédia que abalou os dois países.

#AUXÍLIOHUMANITÁRIO



Seis militares e a cadela Kase, do Corpo de Bombeiros do ES, estão a caminho da Turquia para trabalhar na localização de vítimas do terremoto. Um gesto de solidariedade diante desta catástrofe que fez tantas vítimas e deixou um vasto rastro de destruição. pic.twitter.com/ERVE3xgc6N — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 8, 2023

"Seis militares e a cadela Kase, do Corpo de Bombeiros do ES, estão a caminho da Turquia para trabalhar na localização de vítimas do terremoto. Um gesto de solidariedade diante desta catástrofe que fez tantas vítimas e deixou um vasto rastro de destruição", escreveu o socialista.

Os militares do Cerd recebem treinamento especial para realizar resgates em locais de difícil acesso, ocorrências complexas, desmoronamentos e desabamentos, entre outros. Equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo atuaram nos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais; Petrópolis, no Rio de Janeiro; e Recife, em Pernambuco.

Outros grupos ao redor do País

Ao todo, 42 profissionais de quatro Estados participarão das operações. São homens e mulheres do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo. Além de bombeiros, médicos e agentes da Defesa Civil também atuarão no resgate.

Segundo informações do Jornal Hoje, da TV Globo, eles ainda vão contar com a ajuda de outras cadelas que fazem esse tipo de trabalho. Joy, Hope, Mari e Malina, como são chamadas, têm uma vasta experiência no resgate em escombros e também na lama.