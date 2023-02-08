O Espírito Santo enviou, na madrugada desta quarta-feira (8), seis bombeiros para ajudar no resgate das vítimas dos terremotos na Turquia. Até o momento, pelo menos 11 mil pessoas morreram após os tremores que abalaram o país turco e a Síria, ocorridos na última segunda (6).
Em um comunicado enviado para a imprensa, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que os profissionais já estão a caminho da região. Eles embarcaram para São Paulo e, de lá, devem seguir em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para a Turquia.
A Sesp destacou ainda que os bombeiros convocados para a missão foram major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno e o cabo Vicentini, além da cadela Case. Todos eles ficarão à disposição das autoridades locais, para auxiliar na busca e no resgate de vítimas que ainda estejam desaparecidas sob os escombros.
Os militares fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), a equipe do Corpo de Bombeiros do Estado especializada em resgates e desastres de grandes proporções.
ES envia 6 bombeiros para ajudar no resgate de vítimas na Turquia
Pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou a informação e ainda destacou que a ação é um "gesto de solidaridade" diante da tragédia que abalou os dois países.
"Seis militares e a cadela Kase, do Corpo de Bombeiros do ES, estão a caminho da Turquia para trabalhar na localização de vítimas do terremoto. Um gesto de solidariedade diante desta catástrofe que fez tantas vítimas e deixou um vasto rastro de destruição", escreveu o socialista.
Os militares do Cerd recebem treinamento especial para realizar resgates em locais de difícil acesso, ocorrências complexas, desmoronamentos e desabamentos, entre outros. Equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo atuaram nos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais; Petrópolis, no Rio de Janeiro; e Recife, em Pernambuco.
Outros grupos ao redor do País
Ao todo, 42 profissionais de quatro Estados participarão das operações. São homens e mulheres do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo. Além de bombeiros, médicos e agentes da Defesa Civil também atuarão no resgate.
Segundo informações do Jornal Hoje, da TV Globo, eles ainda vão contar com a ajuda de outras cadelas que fazem esse tipo de trabalho. Joy, Hope, Mari e Malina, como são chamadas, têm uma vasta experiência no resgate em escombros e também na lama.
Atualização
08/02/2023 - 3:49
Esta matéria foi atualizada com informações enviadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).