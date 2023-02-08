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Após terremoto

ES envia 6 bombeiros para ajudar no resgate de vítimas na Turquia

Ao todo, serão enviados 42 profissionais de quatro Estados, além de cadelas, com especialidade em operações de resgate
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

08 fev 2023 às 15:06

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 15:06

O epicentro foi próximo a Gaziantepe, cidade turca de aproximadamente dois milhões de habitantes perto da fronteira com a Síria. 06/02/2023 - Foto: MAHMUT BOZARSLAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Procura por sobreviventes continua, após terremoto na região de Diyarbakir, no sudeste da Turquia Crédito: MAHMUT BOZARSLAN/AP
Espírito Santo enviou, na madrugada desta quarta-feira (8), seis bombeiros para ajudar no resgate das vítimas dos terremotos na Turquia. Até o momento, pelo menos 11 mil pessoas morreram após os tremores que abalaram o país turco e a Síria, ocorridos na última segunda (6). 
Em um comunicado enviado para a imprensa, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que os profissionais já estão a caminho da região. Eles embarcaram para São Paulo e, de lá, devem seguir em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para a Turquia.
A Sesp destacou ainda que os bombeiros convocados para a missão foram major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno e o cabo Vicentini, além da cadela Case. Todos eles ficarão à disposição das autoridades locais, para auxiliar na busca e no resgate de vítimas que ainda estejam desaparecidas sob os escombros.
Os militares fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), a equipe do Corpo de Bombeiros do Estado especializada em resgates e desastres de grandes proporções.
ES envia 6 bombeiros para ajudar no resgate de vítimas na Turquia
Pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou a informação e ainda destacou que a ação é um "gesto de solidaridade" diante da tragédia que abalou os dois países. 
"Seis militares e a cadela Kase, do Corpo de Bombeiros do ES, estão a caminho da Turquia para trabalhar na localização de vítimas do terremoto. Um gesto de solidariedade diante desta catástrofe que fez tantas vítimas e deixou um vasto rastro de destruição", escreveu o socialista.
Os militares do Cerd recebem treinamento especial para realizar resgates em locais de difícil acesso, ocorrências complexas, desmoronamentos e desabamentos, entre outros. Equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo atuaram nos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais; Petrópolis, no Rio de Janeiro; e Recife, em Pernambuco.

Outros grupos ao redor do País

Ao todo, 42 profissionais de quatro Estados participarão das operações. São homens e mulheres do Distrito Federal, de Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo. Além de bombeiros, médicos e agentes da Defesa Civil também atuarão no resgate. 
Segundo informações do Jornal Hoje, da TV Globo, eles ainda vão contar com a ajuda de outras cadelas que fazem esse tipo de trabalho. Joy, Hope, Mari e Malina, como são chamadas, têm uma vasta experiência no resgate em escombros e também na lama.

Atualização

08/02/2023 - 3:49
Esta matéria foi atualizada com informações enviadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

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