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No Amazonas

CRM investiga médicas que zombaram de criança atingida por raio

As médicas foram demitidas pela Prefeitura de Maué após zombarem de gritos de uma criança que foi atingida por um raio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2023 às 12:21

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 12:21

Médicas zombaram de gritos de criança em hospital no Amazonas
Médicas zombaram de gritos de criança em hospital no Amazonas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O CRM (Conselho Regional de Medicina) do Amazonas determinou a abertura de sindicância para apurar a conduta de duas médicas acusadas de zombarem dos gritos de uma criança que aguardava atendimento em um hospital municipal de Maués, a 257 km de Manaus.
O processo será sigiloso. "Informamos ainda que o Conselho de Medicina do Amazonas não compactua com este tipo de atitude e que trabalhamos diuturnamente em prol da ética e da boa medicina", afirmou o médico Jorge Akel, presidente do órgão.
A sindicância vai apurar as responsabilidades profissionais e éticas das médicas envolvidas.
O vídeo em que as profissionais fazem piada com a situação foi postado por elas mesmas nas redes sociais. Na gravação, uma pergunta para a outra quem faria o atendimento e comparam a paciente com uma pessoa que passa por exorcismo.
A criança, de 10 anos, aguardava atendimento após ser ferida por um raio. No vídeo, é possível ouvir gritos e choro da paciente.
Nota oficial da Prefeitura de Maués informando sobre a demissão das médicas
Nota oficial da Prefeitura de Maués informando sobre a demissão das médicas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As duas médicas foram demitidas pela Prefeitura de Maués após a repercussão do vídeo. Em nota, a prefeitura afirmou que preza pela saúde pública humanizada e repudia qualquer postura antiética e desumana de profissionais.
"Informa também que determinou imediata exoneração das profissionais de saúde envolvidas nesse lamentável episódio", diz o comunicado.

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