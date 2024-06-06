Lula diz só perder para Dom Pedro 2° e Getúlio Vargas em experiência no país

RECIFE E ARROIO DO MEIO - O presidente Lula (PT) disse, nesta quinta-feira (6), que apenas duas pessoas tiveram mais experiência que ele no Brasil: Dom Pedro 2º, imperador do Brasil de 1831 a 1889; e Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1930 e 1945 e de 1951 a 1954.

"Possivelmente, muita gente me olha e fala: 'o Lula nem diploma universitário tem'. Só tem três pessoas que têm mais experiência que eu neste país. Três pessoas. D. Pedro [2º], que governou durante quase 70 anos até a Proclamação da República. O Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, ficou até 1945 e depois foi eleito em 1954. Depois dos dois, só eu. Ninguém tem a quantidade de experiência que eu tenho, de viver problemas neste país", afirmou Lula.

Lula esteve em região destruída pelas enchentes no Rio Grande do Sul Crédito: RICARDO STUCKERT/Pr

No discurso, Lula usou inicialmente a expressão "três pessoas", mas a continuação da frase indica que se referia a apenas duas além dele. O presidente também errou o ano em que Getúlio Vargas foi eleito – ele ganhou, pelo voto popular, em 1950 e assumiu em janeiro de 1951. O ex-presidente se suicidou em 24 de agosto de 1954 no quarto presidencial na então sede do Poder Executivo, o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.

A frase de Lula foi proferida durante discurso em Arroio do Meio (a 120 km de Porto Alegre), no Vale do Taquari, região devastada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.