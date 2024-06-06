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Durante discurso

Lula diz só perder para Dom Pedro 2° e Getúlio Vargas em experiência no país

Presidente fez o discurso em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, durante anúncio de novas medidas econômicas de apoio ao Estado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2024 às 20:02

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 20:02

RECIFE E ARROIO DO MEIO - O presidente Lula (PT) disse, nesta quinta-feira (6), que apenas duas pessoas tiveram mais experiência que ele no Brasil: Dom Pedro 2º, imperador do Brasil de 1831 a 1889; e Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1930 e 1945 e de 1951 a 1954.
"Possivelmente, muita gente me olha e fala: 'o Lula nem diploma universitário tem'. Só tem três pessoas que têm mais experiência que eu neste país. Três pessoas. D. Pedro [2º], que governou durante quase 70 anos até a Proclamação da República. O Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, ficou até 1945 e depois foi eleito em 1954. Depois dos dois, só eu. Ninguém tem a quantidade de experiência que eu tenho, de viver problemas neste país", afirmou Lula.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita a região destruída pelas enchentes no Rio Grande do Sul
Lula esteve em região destruída pelas enchentes no Rio Grande do Sul Crédito: RICARDO STUCKERT/Pr
No discurso, Lula usou inicialmente a expressão "três pessoas", mas a continuação da frase indica que se referia a apenas duas além dele. O presidente também errou o ano em que Getúlio Vargas foi eleito – ele ganhou, pelo voto popular, em 1950 e assumiu em janeiro de 1951. O ex-presidente se suicidou em 24 de agosto de 1954 no quarto presidencial na então sede do Poder Executivo, o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.
A frase de Lula foi proferida durante discurso em Arroio do Meio (a 120 km de Porto Alegre), no Vale do Taquari, região devastada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
No local, Lula anunciou novas medidas econômicas de apoio ao Estado, como o pagamento de duas parcelas do salário mínimo para trabalhadores. Como contrapartida, as empresas devem se comprometer a não demitir os funcionários que receberão o valor.
O governador Eduardo Leite (PSDB) não participou do evento, que contou com a participação de ministros do governo, como Paulo Pimenta, a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.

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