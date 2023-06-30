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Julgamento do TSE

Levei facada nas costas, diz Bolsonaro sobre decisão que o torna inelegível

Com a decisão do tribunal, o ex-presidente somente estará apto a se candidatar novamente nas eleições de 2030, aos 75 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2023 às 15:03

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 15:03

BELO HORIZONTE - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (30) ter levado uma facada nas costas com a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O tribunal decidiu por 5 votos a 2 torná-lo inelegível por oito anos.
"Hoje vivemos aqui uma inelegibilidade. Não gostaria de me tornar inelegível. Na política, essa frase não é minha, ninguém mata, ninguém morre", disse Bolsonaro.
"Espero, né, porque tentaram me matar em Juiz de Fora há pouco tempo com uma facada na barriga. E hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político", completou.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
Jair Bolsonaro disse que pretende recorrer ao STF Crédito: Reprodução
O ex-presidente, de 68 anos, somente estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos, ficando afastado, portanto, das eleições municipais de 2024 e das gerais de 2026.
A ação em julgamento foca a reunião em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada.
Na ocasião, a menos de três meses da eleição, Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral, alegando estar se baseando em dados oficiais, além de buscar desacreditar ministros do TSE.
Mais cedo, antes da decisão do TSE, afirmou que irá recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) caso seja tornado inelegível pelo TSE. A declaração foi dada à Rádio Itatiaia. Bolsonaro está em Belo Horizonte para o velório do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli.
"Vou conversar com meus advogados, e o recurso segue para o STF", disse à rádio, ao ser questionado sobre o que faria caso fosse tornado inelegível. "Esse julgamento não tem pé, nem cabeça", declarou.
"Não ataquei o sistema eleitoral, eu mostrei possíveis falhas", disse, à rádio, sobre o encontro. A ação foi impetrada pelo PDT.

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