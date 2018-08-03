Lelo vai à convenção do Podemos e chama Rose de 'nossa candidata'

A descida do deputado estadual Amaro Neto (PRB) para a disputa por uma vaga na Câmara, em vez da pré-candidatura ao Senado, movimentou o mercado político. Somada a uma viagem do governador Paulo Hartung (MDB) a Brasília relatada por aliados, inclusive pelo próprio Amaro, a reviravolta gerou, nesta quinta-feira (02), até rumores de um possível volta, Hartung 2, um esforço para que o governador Paulo Hartung (MDB) dispute a reeleição apesar de já ter afirmado e reafirmado que não o fará.
No mesmo dia em que tais movimentações suspeitas deram margem a especulações, o deputado federal Lelo Coimbra, presidente estadual do MDB e aliado histórico do governador, foi à convenção do Podemos e declarou apoio à senadora Rose de Freitas, pré-candidata ao Palácio Anchieta.
Aqui no Estado estamos com um conjunto de partidos que se organizam para ter Rose como nossa candidata. O partido se coloca à disposição para que, até segunda, possamos ter uma frente importante. Para que possamos ter o Estado estabelecido na sua condição fiscal e ter a primeira mulher à frente do Espírito Santo. Vamos juntos. O MDB está presente, discursou Lelo.
A próxima segunda-feira é o prazo limite, de acordo com orientação da Procuradoria Regional Eleitoral, para que os partidos oficializem as coligações.
O partido já havia assinado uma carta de apoio a Rose, junto com outras sete siglas e Lelo não pareceu muito à vontade na foto que marcou o fechamento da aliança. Agora, o emedebista, que manteve silêncio por dias a fio, foi mais direto. Além do MDB, entre os oito partidos aliados a Rose estão outros governistas: PRB, PSD, PEN e PMN.
Amaro e o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, também marcaram presença na convenção do Podemos, que sela o nome de Rose na corrida pelo governo do Estado.
Lelo disse desconhecer qualquer boato de volta, Hartung e também o que o governador foi fazer em Brasília. Apenas contou que Hartung não participou da convenção nacional do MDB, realizada na capital federal.
Mas, curiosamente, o presidente do MDB estadual deixou algo no ar. Conversaremos no sábado, disse à reportagem em meio às perguntas sobre o destino do colega de partido. Sábado é o dia da convenção do MDB do Espírito Santo.
A reportagem tentou contato com a assessoria de Hartung e não obteve respostas. Enquanto isso, o próprio Hartung, ainda que indiretamente, manda sinais trocados. Ele decidiu, por exemplo, não comparecer a uma inauguração nesta sexta, como registrou a coluna Leonel Ximenes no Gazeta Online. Se fosse ao evento e decidisse entrar na corrida eleitoral, o emedebista poderia ter o registro de candidatura contestado.
ARTICULAÇÕES
Ainda por conta da mudança de Amaro Neto, os partidos que orbitam a senadora retomaram as conversas sobre formação de alianças proporcionais para eleger deputados federais e estaduais sob um novo prisma, afinal, têm que levar em conta o parlamentar e os votos que deve abocanhar.
Ainda em agosto de 2017, 19 deputados estaduais assinaram um manifesto endossando o nome de Amaro para o Senado. Se era um reforço para o apresentador de TV, também era uma salvaguarda para os próprios colegas de plenário, que não precisariam temer a divisão, ou a migração do eleitorado numa eventual candidatura de Amaro à reeleição ou à Câmara Federal. Mas isso é passado.
Amaro pode, em certa medida, ajudar o ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, pré-candidato a deputado federal, puxando votos para a coligação. Nas contas do secretário-geral do PRB, Devanir Ferreira, o partido elege dois federais.
Mas Amaro pode tirar um pouco dos votos de Rodney em Vila Velha, apesar de terem apelo em regiões diferentes da cidade, e ainda avançar sobre o quinhão de Neucimar Fraga (PSD), também de reduto canela-verde. Neucimar, no entanto, avalia que a descida de Amaro até ajuda a montar a chapa. Há ainda o deputado Sandro Locutor (PROS), de Cariacica, outro pré-candidato à Câmara. O PROS, apesar de já ter firmado parceria com o PRB, não está no bloco de Rose. Locutor diz que o partido conversa com todo mundo.