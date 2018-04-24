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Mandados no Congresso

Lava-Jato: Deputado do PP é alvo de busca e apreensão na Câmara

Há ordem de busca contra ex-senador e de prisão contra ex-parlamentar

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 10:31
Agentes da Polícia Federal Crédito: Arquivo - GZ
A Polícia Federal cumpre mandados no Congresso, na manhã desta terça-feira, em nova ação da Operação Lava-Jato. Segundo a TV Globo, há um pedido de prisão contra um ex-parlamentar. Os agentes cumprem busca e apreensão no gabinete e no apartamento do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE).
Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Um senador também é alvo de mandado de busca e apreensão, diz a TV Globo.
A operação foi deflagrada em conjunto com a Procuradoria-Geral da República. O caso corre em sigilo.

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