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Perícia

Laudo sugere automutilação ou consentimento de jovem marcada com suástica

Em boletim de ocorrência, ela descreveu agressão por usar adesivo 'Ele Não'; perícia aponta cortes 'uniformes' e paralelos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 14:17

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 14:17

Jovem de 19 anos, moradora de Porto Alegre, foi marcada com um canivete Crédito: Reprodução
Um laudo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que a jovem de 19 anos que teve o corpo gravado por cortes em forma de suástica pode ter se mutilado ou consentido com o ato. Em 8 de outubro, ela registrou em boletim de ocorrência que teria sido agredida e marcada com um canivete enquanto caminhava em Porto Alegre com um adesivo da bandeira LGBT e dos dizeres "Ele Não" - mote dos protestos contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Segundo a perícia, a jovem não reagiu aos cortes. Outra possibilidade é de que supostos agressores a tivessem impedido de reagir durante o ato. A avaliação é de que os cortes são superficiais, uniformes e paralelos, logo não corroborariam com cenário de luta corporal.
"Pode-se afirmar que as lesões foram produzidas: ou pela própria vítima ou por outro indivíduo com o consentimento da vítima ou, pelo menos, ante alguma forma de incapacidade ou impedimento da vítima em esboçar reação", descreve o laudo.
A jovem, que preferiu não se identificar por temer novos ataques, contou que caminhava no bairro Cidade Baixa, área nobre da capital gaúcha, quando teria sido abordada de forma violenta por um grupo de homens. Os agressores teriam distribuído socos e usado um canivete para marcar um desenho que remete à cruz suástica, símbolo do nazismo, nas costelas da jovem. Apesar de registrar a ocorrência e prestar depoimento, a mulher decidiu não representar criminalmente, e a investigação foi suspensa.
Os peritos destacaram que a jovem de fato sofreu uma lesão por meio de "objetivo contundente". Os machucados, porém, não a deixaram incapaz de seguir com as ocupações habituais. Por outro lado, não havia evidência de lesões que indicassem reação da vítima à suposta agressão, conforme o laudo.
"As lesões são escoriações superficiais, de profundidade uniforme, contínuas, situadas em regiões do corpo facilmente acessíveis às mãos da própria vítima e que apresentam padrão de paralelismo e ortogonalidade que demandaram cuidado na sua produção. As lesões verificadas apresentam, portanto, características compatíveis com as de lesões autoinfligidas, embora não haja, a partir exclusivamente dos resultados do exame do corpo de delito, elemento de convicção para se afirmar que efetivamente foram autoprovocadas", diz o documento.
No depoimento à polícia, a vítima descreveu os agressores como "mauricinhos da Padre Chagas" [rua em região de classe alta de Porto Alegre] , conforme o delegado Paulo Cesar Jardim, responsável pelo caso. "Eles não eram carecas, nem cabeludos. Também não tinham tatuagens", descreveu o investigador.

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