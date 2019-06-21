Home
Justiça do Rio decreta prisão de filhos de deputada Flordelis

Eles são suspeitos do homicídio do pastor Anderson do Carmo Souza, de 42 anos, marido da parlamentar, que foi morto no último dia 16, em Niterói, na casa da deputada