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Jumento sobe em telhado e cai dentro de casa na Paraíba

Animal teria subido no imóvel a partir de morro que fica aproximadamente no mesmo nível do telhado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 11:48

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 11:48

Animal ficou pendurado e caiu dentro do imóvel Crédito: Reprodução/YouTube
Gatos costumam andar pelos telhados das casas. No entanto, foi um jumento que caiu dentro da cozinha de uma mulher em Cajazeiras, na Paraíba, após subir no telhado da residência nessa segunda-feira, 16.
O animal conseguiu subir no imóvel porque o mesmo se localiza muito perto de um morro de onde ele teria pulado. Tereza Rangel, dona da casa, contou ao portal G1 que estava com conhecidos na rua quando foram surpreendidos por um barulho.
Eu estava sentada na calçada com outras pessoas quando, de repente, um barulho de quebradeira começou no telhado. Pensei que fosse um gato, mas ao chegar na sala vi um jumento preso na madeira do telhado, relembrou.
O acidente foi registrado por um vizinho de Tereza. Nele, é possível ver o animal escorregando aos poucos para dentro do imóvel, até que cai de cabeça. Apesar do susto, não teve ferimentos.
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