Julgamento de Bolsonaro: as visões bolsonaristas na av. Paulista

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:00

Apoiadores de Jair Bolsonaro saíram às ruas no último dia 7 de setembro para pedir anistia ao ex-presidente, que está sendo julgado sob acusação de tentativa de golpe de Estado e pode ser preso em regime fechado.

A BBC News Brasil esteve na avenida Paulista para conversar com os manifestantes sobre o processo e outros temas que têm mobilizado a base bolsonarista, da atuação do STF ao tarifaço de Donald Trump e a corrida eleitoral de 2026.

Confira no vídeo.

